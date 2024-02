(PLO)-Can ngăn vụ cãi nhau sau va chạm giao thông, một người đàn ông đã nổ súng bắn chỉ thiên một phát, yêu cầu hai bên không đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Chiều 5-2, thông tin Công an huyện Đức Hòa (Long An), Công an xã Hựu Thạnh đang cũng cố hồ sơ xử phạt theo quy định đối với ông Võ Chí Thành (52 tuổi, xã Hựu Thạnh) đã có hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn gây ách tắc giao thông đường nông thôn. Ảnh: TVC

Vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 4-2, tại đường lộ liên ấp 1B, xã Hựu Thạnh xảy ra va chạm giữa xe ô tô BKS: 51K-879.95 do Hồng Đức Thịnh (30 tuổi, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) điều khiển và xe mô tô BKS: 54P6-0465 do Huỳnh Văn Út (58 tuổi, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa).

Hậu quả xe ô tô bị trầy, nên hai bên không điện báo công an giải quyết mà chỉ thỏa thuận. Trong quá trình thương lượng thì hai bên có lớn tiếng tranh cãi với nhau và gây ách tắc giao thông.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày ông Võ Chí Thành đi ngang thì bị kẹt xe, thấy hai bên tranh cãi nên điện thoại Công an xã báo vụ việc như trên và yêu cầu công an xã đến giải quyết.

Ông Thành (áo trắng, nón bảo hiểm đỏ) nổ súng bắn chỉ thiên để ngăn cản giải quyết sau va chạm giao thông. Ảnh: TVC

Lúc này, hai bên tiếp tục tranh cãi lớn tiếng định đánh nhau, ông Thành cùng người dân xung quanh can ngăn nhưng không được. Nhận thấy tình huống cấp thiết cần ngăn chặn hành vi đánh nhau nên ông Thành đi đến lấy trong xe mô tô ra 1 cây súng công cụ hỗ trợ loại RG88 bắn đạn cao su, rồi nổ súng bắn chỉ thiên 1 phát yêu cầu hai bên không đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Hai bên đã ngừng tranh cãi và tự thỏa thuận nhau khắc phục hậu quả và bỏ đi. Công an xã đã nhanh chóng có mặt hiện trường điều tra vụ việc.

Qua làm việc, ông Thành là Phó giám đốc Công ty TNHH DV-BV vệ sĩ Bình Dương Hoàng Gia; Công ty có cấp cho ông Thành 1 công cụ hỗ trợ súng bắn đạn cao su RG88, giấy phép sử dụng do Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Long An cấp ngày 6-9-2022.

Công an xã Hựu Thạnh đã đề nghị mức xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo điểm e, khoản 2 điều 11 Nghị định 144 của Chính phủ đối với Ông Võ Chí Thành đã có hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

HUỲNH DU