Nạn nhân gửi thư cảm ơn Công an phá án vụ giữ người do cuồng tín tà giáo 10/06/2024 19:15

(PLO)- Trong thư ngoài cảm ơn lực lượng Công an, gia đình cũng đề nghị làm rõ kẻ chủ mưu trong vụ giữ người, bạo hành do cuồng tín tà giáo.

Chiều ngày 10-6, ông Trần Văn Tư (65 tuổi, ngụ xã Phong Nẫm, TP Phan thiết, Bình Thuận), là cha của cô TTBD, bị hại trong vụ giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích do cuồng tín tà giáo đã đến Công an TP Phan Thiết tặng hoa và gửi thư cảm ơn lực lượng Công an.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết đã tiếp cha con ông Tư và nhận lẵng hoa, thư cảm ơn.

Thượng tá Trần Long Khánh tiếp ông Trần Văn Tư và con gái là chị D, bị hại trong vụ giữ người do cuồng tín tà giáo.

Trong thư, ông Tư đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến: Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Lãnh đạo Công an TP Phan Thiết; Đội Điều tra Tổng hợp và Đội An ninh điều tra, Công an TP Phan Thiết.

“Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình tôi, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công an TP Phan Thiết nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc. Đến ngày hôm qua (9-6), sau gần 2 tháng làm việc cực nhọc, quên ăn, mất ngủ, thậm chí các anh Công an của Đội Điều tra Tổng hợp và Đội An ninh điều tra, Công an TP. Phan Thiết làm việc xuyên suốt lễ 30-4 và 1-5 để điều tra vụ việc, giúp con gái tôi giải được oan bởi những tội danh vô căn cứ mà gia đình chồng cũ đã ép buộc cho con tôi”, ông Tư viết.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan bị khởi tố bắt giam trong vụ giữ người trái pháp luật do cuồng tín tà giáo "Thiên triều Nam Quốc".

“Hiện tại sức khỏe của con tôi vẫn còn yếu và mong nhớ các con nên tinh thần của cháu vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn. Một lần nữa tôi xin thay mặt gia đình kính mong lãnh đạo Công an TP Phan Thiết, Đội Điều tra Tổng hợp và Đội An ninh điều tra, Công an TP Phan Thiết tiếp tục mở rộng điều tra sớm ngày bắt được kẻ chủ mưu đem lại sự bình yên cho người dân, giải cứu ba đứa cháu ngoại của tôi, giúp cho mẹ con cháu sớm đoàn viên để các cháu không bị gián đoạn trong việc học tập”, ông Tư đề nghị trong thư.

“Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các anh. Chúc các anh nhiều sức khỏe luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các anh xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam. Gia đình tôi luôn vững tin vào Đảng, Pháp luật nhà nước luôn luôn “Công chính liêm minh”, cuối thư ông Tư tin tưởng chia sẻ.

Như PLO đã đưa tin, chiều 9-6, Công an TP Phan Thiết đã công bố quyết định khởi tố bốn bị can bị khởi tố về tội giữ người trái pháp luật theo gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lan (35 tuổi, cựu giáo viên Trường PTTH Phan Bội Châu, Phan Thiết); Nguyễn Thị Hoài Diễm (41 tuổi, cựu giáo viên, chị ruột bà Lan); Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình) và Nguyễn Hữu Tình (32 tuổi, tài xế của gia đình bà Lan).

Bà Nguyễn Thị Hoài Diễm, bị khởi tố bắt giam trong vụ giữ người trái pháp luật do cuồng tín tà giáo.

Những người này đã có hành vi giữ người trái pháp luật, bạo hành do cuồng tín tà giáo, xảy ra tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết.

Trước đó, ngày 18-4, sau nhiều ngày bị giam giữ, bạo hành dã man, chị TTBD (33 tuổi) đến cơ quan công an tố cáo gia đình chồng cũ là ông NTT và hai người chị chồng là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm.

Theo tố cáo, chị và NTT kết hôn vào năm 2014, có với nhau ba con, chung sống ở xã Thiện Nghiệp.

Đến cuối tháng 12-2023, chị D bị ép buộc ký đơn ly hôn nhưng chị vẫn tạm ở lại để chăm sóc ba con nhỏ. Sau đó, gia đình của chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho D ra ngoài.

Từ thời điểm này, nhiều người trong gia đình chồng cũ bắt đầu hành hạ chị D với lí do để "trừ tà"; ép chị D viết giấy nhận tội đã dùng bùa ngải hãm hại gia đình chồng cũ, ăn cắp tiền, ngoại tình...

Công an thu giữ nhiều loại chảo mà cuồng tín tà giáo họ dùng để "hành hình" đốt các hình nộm.

Kết quả giám định thương tật, chị D bị 10 vết thương với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể 20%, trong đó có các vết thương gãy xương chính mũi (tỉ lệ 7%); gãy xương sườn VII, VIII (tỉ lệ 4%)…

Theo tố cáo, từ đầu năm 2023, cả gia đình chồng bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức có tên "Thiên Triều Nam Quốc". Từ thời điểm này, vì cuồng tín tà giáo nên họ cho rằng chị D là “yêu quái” đầu thai và về làm dâu để hãm hại cả gia đình của họ nên sau khi ép buộc ly hôn, cả gia đình liên tục đánh đập, hành hạ dã man chị…