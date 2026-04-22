Nhọc nhằn mưu sinh nghề 'phơi nắng' giữa mùa lúa chín 22/04/2026 08:20

(PLO)- Giữa cái nắng gay gắt miền Tây, nhiều người lao động đang mưu sinh bằng nghề bám sân phơi lúa, chấp nhận vất vả đổi lấy thu nhập trang trải cuộc sống.

Những ngày giữa tháng 4, khi nhiệt độ miền Tây có lúc vượt 32–35°C, mọi người đều tìm cách tránh nóng nhưng vẫn có một bộ phận người lao động lại chọn cách bước ra "phơi nắng" nơi sân phơi lúa để mưu sinh.

Công việc tưởng chừng giản đơn này lại đòi hỏi sức khỏe, sự bền bỉ giữa cái nắng như đổ lửa.

Làm theo thời vụ, thu nhập tùy sức lao động

Vào thời điểm này, tại các xã khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp, nghề phơi lúa thuê bắt đầu rộn ràng khi vụ lúa đông xuân vào mùa thu hoạch. Theo người dân địa phương, mỗi ngày có hàng ngàn tấn lúa được vận chuyển về các sân phơi, kéo theo nhu cầu nhân công tăng cao.

Nhóm người làm nghề phơi lúa thuê tại khu dân cư xã Mỹ An.

Bà Võ Thị Lệ (55 tuổi, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) cho biết nhóm của bà có 8 người, mỗi ngày đảm nhận việc phơi vài chục tấn lúa. Công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều kết thúc, kéo dài 8–10 tiếng, chỉ nghỉ trưa khoảng một giờ. Từ việc vác lúa, đổ ra sân, cào đảo đến thu gom vào bao, tất cả đều làm thủ công.

“Mỗi ngày kiếm khoảng 350.000 đồng, tuy vất vả nhưng thu nhập khá hơn nhiều việc khác” - bà Lệ chia sẻ.

Quy trình phơi lúa đòi hỏi sự liên tục. Sau khi thu hoạch, lúa cần phơi từ 2–3 ngày nắng to để đạt độ khô trước khi đưa vào nhà máy xay xát. Trong suốt quá trình đó, người lao động phải liên tục đảo lúa để đảm bảo chất lượng, tránh ẩm mốc.

Không chỉ phơi, họ còn phân loại lúa theo giống để giao cho thương lái. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ bên cạnh sức lực. Dù không bị ràng buộc thời gian như công nhân nhà máy nhưng cường độ lao động lại rất cao.

Vác lúa là nghề không dễ làm. Để vác được những bao lúa nặng từ 45-50 kg đòi hỏi người vác phải có sức khỏe tốt.

Cũng theo nghề thời vụ, anh Lê An Khang (28 tuổi, ấp 2 xã Mỹ An) chọn công việc khuân vác lúa theo máy gặt đập liên hợp. Từ ruộng đến bờ kênh, anh đảm nhận việc vận chuyển từng bao lúa nặng lên xe máy cày ra nơi tập kết.

“Mỗi ngày kiếm từ 500.000 đến 800.000 đồng tùy lượng lúa nhiều hay ít nhưng công việc nặng, hôm nào bệnh là không làm nổi” - anh Khang nói.

Một vụ lúa kéo dài khoảng 20 ngày đến một tháng. Sau đó, người lao động lại quay về công việc thường ngày như làm ruộng, chăn nuôi hoặc làm thuê khác, chờ đến mùa sau.

Sợ mưa, ưa nắng: Nghịch lý của nghề

Giữa cái nắng buổi trưa lên đến 32–35°C, không khí oi bức, sân phơi nóng ran, những người làm nghề vẫn bám trụ. Tay cào, tay đảo lúa thoăn thoắt.

Một ngày trên sân phơi, những người làm thuê phải chịu cái nắng 35°C.

Chị Nguyễn Thị Út (46 tuổi, xã Hưng Thạnh, Đồng Tháp) thẳng thắn: “Càng nắng nóng càng mừng vì phơi được nhiều lúa. Chỉ cần có việc là tụi tôi làm, không ngại nắng cháy.”

Với họ, nắng không còn là trở ngại mà trở thành điều kiện để kiếm sống. Ngược lại, mưa mới là nỗi lo lớn nhất. Chỉ cần một cơn mưa bất chợt, hàng trăm tấn lúa có thể bị ảnh hưởng, gây thiệt hại cho cả thương lái lẫn người làm thuê.

Anh Lưu Văn Còn (44 tuổi, xã Mỹ An) chia sẻ vui rằng đây là nghề “sợ mưa, ưa nắng”. Bởi khi trời mưa, công việc đình trệ, thu nhập cũng mất theo.

Không chỉ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, người lao động còn mang theo những áp lực cuộc sống. Ông Lê Long Hải (47 tuổi, xã Mỹ Lạc) cho biết gia đình không có ruộng đất, phải làm thuê để nuôi con ăn học.

“Dù nắng nóng đến đâu cũng làm, chỉ mong con cái học hành đàng hoàng để sau này không phải cực như mình” - ông nói.

Đằng sau những hạt lúa khô là câu chuyện về nghị lực. Những người lao động này không chỉ làm việc vì miếng cơm manh áo thường nhật mà còn vì tương lai lâu dài của cả gia đình.