Nóng: Messi chốt tương lai với Inter Miami 13/04/2025 11:51

Cầu thủ người Argentina Lionel Messi sẽ hết hạn hợp đồng với CLB hiện tại Inter Miami vào cuối năm 2025 nhưng đã có một số tín hiệu tích cực mới xung quanh việc gia hạn hợp đồng. Messi chốt tương lai với Inter Miami khi sắp đạt được thỏa thuận cho phép anh ở lại CLB cho đến khi sân vận động mới của họ được khánh thành. Nhà vô địch World Cup Messi gia nhập đội bóng Major League Soccer (MLS) vào giữa mùa giải 2023 và hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối năm 2025.

Lionel Messi, người sẽ bước sang tuổi 38 vào mùa hè này, vẫn chưa mất đi phong độ ghi bàn của mình. Messi đã kết thúc mùa giải trước với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Inter Miami tại MLS với 20 bàn thắng khi họ giành được Supporters' Shield nhưng để thua Atlanta United trong trận play-off sau mùa giải.

Inter Miami hiện đang chơi các trận đấu trên sân nhà tại Sân vận động Chase ở Fort Lauderdale, nhưng Sân vận động Miami Freedom mới đang được xây dựng của họ dự kiến ​​sẽ mở cửa vào năm 2026. Vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu Messi có còn ở lại Inter Miami vào thời điểm đó hay không và liệu anh ấy có còn ở Mỹ khi quốc gia này đồng đăng cai World Cup 2026?

Lionel Messi chốt tương lai với Inter Miami, sẵn sàng gia hạn hợp đồng. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, hiện tại, có vẻ như đã có một số tiến triển khi Messi chốt tương lai với Inter Miami. Cụ thể, theo tờ The Athletic (Anh), các cuộc đàm phán giữa Lionel Messi và Inter Miami đang ở "giai đoạn tiến triển". Thời hạn và các điều khoản chính xác trong hợp đồng mới của Messi với Inter Miami vẫn chưa rõ ràng, mặc dù sân vận động mới dự kiến ​​sẽ mở cửa kịp thời cho đầu mùa giải tới. Tin tức mới nhất này theo sau một số bình luận đầy hứa hẹn từ đồng chủ sở hữu của Inter Miami là Jorge Mas vào đầu tuần qua.

"Các vì sao đang liên kết với nhau vì một điều gì đó tuyệt vời, vì một tương lai tươi đẹp cho Inter Miami và cho Lionel Messi", Jorge Mas chia sẻ đầy ẩn ý với Đài phát thanh FDP Miami. "Đó hoàn toàn là quyết định của anh ấy.

Tôi hy vọng rằng trong vòng 60-90 ngày, chúng tôi sẽ phải xác định tất cả những điều này. Hy vọng của tôi và mọi thứ chúng tôi đang làm luôn là được chứng kiến Lionel ​​Messi chơi tại sân vận động mới của chúng tôi vào năm 2026. Hy vọng điều đó sẽ xảy ra”.

Lionel Messi đã bắt đầu mùa giải MLS 2025 với phong độ tốt, với ba bàn thắng và hai pha kiến ​​tạo trong ba lần ra sân ở giải đấu. Messi cũng có năm bàn thắng trong nhiều trận đấu loại trực tiếp tại CONCACAF Champions Cup, bao gồm hai bàn trong chiến thắng ở tứ kết trước LAFC vào giữa tuần.

Đội bóng đến từ Florida sẽ đối đầu với Vancouver Whitecaps trong trận bán kết, trận lượt đi sẽ diễn ra tại Canada vào ngày 24-4 (giờ quốc tế). Tuy nhiên, trước đó, nhiệm vụ tiếp theo của Inter Miami sẽ là bảo vệ thành tích bất bại tại MLS (4 thắng, 2 hòa) trước Chicago Fire vào ngày mai 14-4.

Jorge Mas rất mong Messi gia hạn hợp đồng với Inter Miami. ẢNH: GETTY

“Chúng tôi muốn nhiều hơn thế và cuối cùng đã đạt được điều đó", huấn luyện viên trưởng của Inter Miami Javier Mascherano cho biết sau khi đội của ông bị dẫn trước 2-0 sau hai lượt trận trước LAFC nhưng đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2, "Lần này, thực tế là để có một cuộc lội ngược dòng như thế này, may mắn thường phải đứng về phía bạn và đúng là như vậy.

Nhưng đó cũng chính là mục đích của môn thể thao này, đó là lý do tại sao bóng đá lại đẹp đến vậy, bởi vì trong bóng đá, may rủi đóng vai trò lớn hơn so với các môn thể thao khác. Và lần này, đồng xu đã rơi về phía chúng tôi”.