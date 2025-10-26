Ở Sài Gòn có quán cà phê 'trả công' cho người đọc sách 26/10/2025 13:03

Giữa đường phố tấp nập, quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Bảy Hiền) dù đông khách nhưng vẫn giữ được vẻ yên ắng lạ thường. Không tiếng trò chuyện rôm rả, ở đó, khách đến uống cà phê, đọc sách không chỉ tìm sự tĩnh lặng mà còn có thể nhận tiền thưởng từ chủ quán - một ý tưởng độc đáo đang được nhiều người trẻ quan tâm.

Bạn trẻ tham gia thử thách 100 giờ đọc sách tại quán cà phê. Ảnh: NGUYỆT NHI

Từ cuối tháng 9, quán phát động chương trình 100 giờ đọc sách nhận 500.000 đồng. Khách có thể mang theo sách riêng hoặc chọn tác phẩm trên kệ của quán.

Người tham gia được phép đọc bất kỳ thể loại nào, kể cả truyện tranh. Để hoàn thành thử thách, họ cần đến quán khoảng 30 buổi, toàn bộ thời gian đọc được camera ghi nhận và cộng dồn qua nhiều ngày. Khi đạt đủ 100 giờ, người đọc sẽ nhận phần thưởng tiền mặt.

Anh Lê Bá Tân (37 tuổi, chủ quán) cho biết, sau hơn một tháng triển khai, thử thách “100 giờ đọc sách nhận 500.000 đồng” đã thu hút hơn 170 người đăng ký tại hệ thống tiệm sách Sam. Người có số giờ đọc cao nhất hiện đạt 62 giờ, dù vẫn chưa ai chạm đến mốc 100.

Nhóm bạn Nguyễn Ngọc Minh Khanh (ngồi giữa, phường Xuân Hòa) trải nghiệm quán cà phê﻿ đọc sách. Ảnh: NGUYỆT NHI

Anh Tân là người yêu sách từ nhỏ, lớn lên việc đọc trở thành một phần trong hơi thở và công việc hằng ngày. Anh hiểu rõ giá trị tinh thần mà sách mang lại, giúp con người tĩnh tâm, mở rộng nhận thức và sống sâu sắc hơn.

Chính vì vậy, khi thấy thói quen đọc ngày càng bị lấn át bởi điện thoại và mạng xã hội, anh muốn tạo ra một "động lực nhỏ” để kéo mọi người trở lại với trang sách. Việc tặng tiền chỉ là hình thức khuyến khích, nhưng điều anh thật sự mong muốn là gieo lại niềm vui đọc, tạo thói quen bền vững và lan tỏa tinh thần yêu sách đến giới trẻ.

“Mình cảm nhận rõ những tác động tích cực mà sách mang lại cho đời sống tinh thần con người. Chương trình này chỉ là cách mình gửi tặng một phần quà nhỏ, thật thiết thực, cho những ai kiên trì với việc đọc. Nếu từ thử thách này, có ai đó bắt đầu "tập đọc sách" thì với mình, đó đã là phần thưởng lớn nhất” - Anh Tân chia sẻ.

“Khi tham gia thử thách, người đọc không bắt buộc phải mua nước, chỉ cần báo với nhân viên để ghi nhận thời gian đọc” - anh Tân cho nói thêm.

Nguyễn Lê khánh Linh (sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing) tham gia thử thách 100 giờ đọc sách tại quán cà phê của anh Lê Bá Tân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Là người có niềm yêu thích sách từ nhỏ, Nguyễn Lê Khánh Linh (sinh viên năm nhất Đại học Tài chính - Marketing) hào hứng khi tham gia thử thách đọc sách tại quán. Ngay trong buổi đầu, Linh bất ngờ vì quán bố trí một phòng riêng yên tĩnh dành cho những người mê đọc như cô có thể thỏa sức đắm mình trong trang sách. “Khi đến đây, em chỉ cần báo với nhân viên, đọc xong thì check-out. Em thường chọn sách bằng cách đọc vài trang đầu, thấy hợp là quyết tâm đọc cho hết. Thời gian cuối tuần em sẽ tranh thủ ghé quán để hoàn thành thử thách. Em xem đây là cơ hội để vừa có không gian đọc sách, vừa có thể kiếm thêm một chút tiền từ chính sở thích của mình” - Linh chia sẻ.

Bên trong, nhiều bạn trẻ lặng lẽ đọc sách, học bài - điều làm nên nét khác biệt của quán.

Cũng là một người yêu sách, Trần Minh Quân, sinh viên năm hai Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP.HCM cho rằng, thử thách này mang lại động lực thú vị. “Thật ra đọc sách vốn là thói quen của em, nhưng khi có thêm phần thưởng, nó giống như một lời nhắc nhở dễ thương để mình duy trì việc đọc đều hơn” - Quân chia sẻ.

Xung quanh họ là những kệ gỗ đầy ắp tiểu thuyết, triết học, nghệ thuật, lịch sử và kỹ năng sống... Khách đến, tùy hứng chọn một cuốn sách, gọi một ly cà phê và ngồi lại thật lâu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhiều khách thích thú khi phát hiện thực đơn của quán được lấy cảm hứng từ văn học kinh điển: Cà phê đen mang tên Đắng cay và ngọt bùi (Ellen Oxfeld), cà phê sữa là Thời xa vắng (Lê Lựu), trà hoa cúc mật ong được gọi là Sơn ca vẫn hót (Kristin Hannah), còn món matcha latte lại có cái tên đầy gợi nhớ Bắt trẻ đồng xanh (J.D. Salinger). Ngoài ra có Khu Vườn Mùa Hạ (Kazumi Yumoto) là món nước ép cam - cà rốt, Đêm Trắng (Phedor Dostoevski) là ca cao sữa...

Anh Tân cho biết, đây là lần đầu tiên anh thử nghiệm mô hình này, nên vẫn đang quan sát phản ứng của khách và điều chỉnh những điểm còn thiếu sót. Thời gian tới, anh kỳ vọng chương trình sẽ được nhân rộng tại các chi nhánh của mình ở Cần Thơ, Thanh Hóa, Thủ Đức... để mô hình có thể tiếp cận nhiều bạn đọc hơn trên cả nước.