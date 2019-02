Án lạ: Gây thiệt hại 17 tỉ đồng nhưng cho hưởng án treo

Ngày 28-2, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Long Vân, hiện là cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Lạt, Lâm Đồng, ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội ra quyết định trái pháp luật.



Ngoài ra, tòa còn buộc Chi cục THADS TP Đà Lạt bồi thường cho bà Phạm Thị Hồng hơn 17 tỉ đồng, đồng thời cơ quan này có trách nhiệm bàn giao tài sản cho Công ty Phương Trang.

Ba lần trả hồ sơ, sau đó tuyên án treo

Theo hồ sơ, năm 2008 ông Nguyễn Long Vân được giao tổ chức thi hành cho hai bản án mà bà Phạm Thị Hồng phải có nghĩa vụ trả với tổng số tiền hơn 48 tỉ đồng. Để thi hành, ông Vân đã kê biên bán một phần diện tích đất của bà Phạm Thị Hồng. Người mua trúng đấu giá là Công ty Phương Trang Đà Lạt với số tiền hơn 37 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 50 triệu đồng.

Cơ quan điều tra kết luận: Tổng tài sản của bà Hồng là hơn 54 tỉ đồng nhưng ông Vân ủy quyền bán chỉ được hơn 37 tỉ đồng là gây thiệt hại cho bà Hồng hơn 17 tỉ đồng.

Năm 2011, ông Vân bị cơ quan điều tra của VKSND Tối cao khởi tố về tội ra quyết định trái pháp luật. Đến năm 2014, VKS lại chuyển sang truy tố ông về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (có hình phạt 3-12 năm tù).

TAND tỉnh Lâm Đồng đã ba lần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung theo hướng quy kết ông Vân gây thiệt hại hơn 17 tỉ đồng là không có cơ sở.

Năm 2017, bất ngờ cơ quan điều tra lại quay về truy tố tội danh ban đầu là tội ra quyết định trái pháp luật (có khung hình phạt 5-10 năm).

Gần 10 năm sau, tức cuối tháng 3-2018, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm, phạt bị cáo ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội ra quyết định trái pháp luật. Chi cục THADS TP Đà Lạt phải có nghĩa vụ bồi thường cho bà Phạm Thị Hồng hơn 17 tỉ đồng. Cơ quan THADS có trách nhiệm bàn giao tài sản cho Công ty Phương Trang Đà Lạt.

Sau đó bị cáo Vân, Chi cục THADS TP Đà Lạt và bà Hồng đều kháng cáo.



Bị cáo Nguyễn Long Vân tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28-2. Ảnh: NGÂN NGA

Bị cáo và cơ quan thi hành án nói mình không sai

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, 28-2, bị cáo Nguyễn Long Vân tiếp tục kêu oan và khẳng định mình không ra quyết định trái pháp luật, hoàn toàn không gây thiệt hại cho bà Hồng.

Luật sư Nguyễn Văn Phước (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) bào chữa cho bị cáo cho rằng cấp sơ thẩm quy kết bị cáo ký quyết định (số 30/QĐ-THA ngày 30-12-2008) thiếu thành phần tham gia là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) là không đúng. Bởi lẽ tại thời điểm bị cáo ký quyết định này thì TP Đà Lạt chưa thành lập văn phòng ĐKQSDĐ mà chỉ có Trung tâm tích hợp thông tin địa lý và đăng ký quyền sử dụng đất (Trung tâm Gis). Cho nên việc bị cáo Vân đưa Phòng TN&MT tham gia định giá để thực hiện chức năng của văn phòng ĐKQSDĐ là đúng pháp luật.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 160 BLTTHS 1999 thì khi đã có quyết định trưng cầu giám định rồi nhưng chưa có kết quả mà hết thời hạn điều tra thì phải tạm đình chỉ điều tra, chờ kết quả giám định hoặc tiếp tục giám định cho đến khi có kết quả. Thế nhưng CQĐT lại ra quyết định lần hai trưng cầu Hội đồng định giá tỉnh Lâm Đồng để kết luận tài sản của bà Hồng là 54 tỉ đồng rồi trừ đi số tiền bán đấu giá hơn 37 tỉ đồng để cho rằng bà Hồng bị thiệt hại hơn 17 tỉ đồng là trái quy định. Cấp sơ thẩm cũng không chứng minh được động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo.

Đáng chú ý, tại tòa, phía Chi cục THADS TP Đà Lạt không đồng ý bồi thường cho bà Hồng hơn 17 tỉ đồng. Cũng như luật sư Phước, chi cục này cũng cho rằng thời điểm ông Vân ban hành Quyết định số 30 thì UBND TP Đà Lạt không có văn phòng ĐKQSDĐ nhưng trong quyết định đã đưa đại diện Phòng TN&MT TP Đà Lạt là thành viên hội đồng định giá phù hợp với Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV. Giá khởi điểm mà hội đồng đưa ra bán đấu giá cao gấp hơn hai lần so với mức giá do UBND tỉnh Lâm Đồng quy định và cao hơn so với mặt bằng chung giá cả thị trường. Việc bán đấu giá tài sản là hình thức bán công khai, khách quan, minh bạch. Bà Hồng là người phải THA đã không tự nguyện thi hành, vẫn chiếm giữ, sử dụng và khai thác đối với tài sản đã bị bán đấu giá.

Luật sư của bà Hồng đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm để yêu cầu định giá lại tài sản.

Cuối cùng TAND Cấp cao tại TP.HCM đồng quan điểm với VKS cùng cấp, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.