Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài

Thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng Kết luận điều tra cho rằng ông Tài có quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thúy nên đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà trái với quy định. Cụ thể, ông Tài chấp thuận đề xuất của Công ty Quản ký kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án. Ông cũng chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm được góp 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước sang tư nhân. Ngoài ra, ông Tài còn ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định số 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue không đúng đối tượng; chấp thuận cho Công ty Lavenue thanh lý đất số 8-12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị.



Tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, hậu quả, thiệt hại và lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu là 2.047 tỉ đồng.



CQĐT xác định hành vi của ông Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn. Tuy nhiên, ông Tài không được hưởng lợi ích vật chất trong việc ký văn bản, quyết định trái pháp luật, bản thân ông Tài đang bị ung thư. Từ đó, Bộ Công an áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.



Bị can Thúy đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm với ông Tài ký văn bản gửi Công ty Quản lý Kinh doanh nhà, tự nhận công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, có năng lực tài chính.



Từ đó, bà Thúy đã xin được tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án…. Tại CQĐT, bà không thừa nhận hành vi phạm tội.



Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu giám đốc Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM) đã bỏ trốn, đang bị truy nã.



Bà là người đã ký văn bản tham mưu, đề xuất cho ông Tài chấp thuận thành lập pháp nhân mới, chấp nhận cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia góp 30%; tham mưu cho ông Tài chấp thuận cho thanh lý, phá dỡ nhà 12 Lê Duẩn