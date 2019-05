Chuyển hồ sơ vụ xây nhà trên đất hàng xóm sang công an

Ngày 8-5, tin từ UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, liên quan đến vụ ngang nhiên xây dựng nhà và dọn vào ở trên đất hàng xóm ở Thắng Hải (Hàm Tân), ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện vừa có văn bản gửi Công an cùng cấp.

Văn bản này nêu, bà Hồ Thị Mai tố cáo vợ chồng ông Trương Bắc, Nguyễn Thị Lễ có hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản, lấn chiếm đất, xây dựng nhà và tuyên bố sẽ dọn vào ở. Theo UBND huyện Hàm Tân, qua theo dõi vụ việc, được biết Công an Hàm Tân đang thụ lý, điều tra, xác minh vụ việc. UBND huyện yêu cầu Công an Hàm Tân điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định, kết quả báo cáo cho UBND huyện trước ngày 15-6.





Lấn chiếm xây móng nhà bằng bê tông trên đất hàng xóm.

Như PLO đã phản ánh, bà Hồ Thị Mai mua hơn 1.300 m2 đất tại thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân và được cấp giấy đỏ. Năm 2011, bà Mai cắm mốc rào bảo vệ khu đất của mình thì bất ngờ bị gia đình ông Nguyễn Đen ở sát bên ngăn cản. Bà Mai nộp đơn khởi kiện ông Đen ra tòa.

Tháng 11-2012, TAND huyện Hàm Tân có quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Cụ thể, ông Đen đã cam kết chấm dứt hành vi cản trở bà Mai rào diện tích đất trên. Thế nhưng sau đó, gia đình ông Đen lại tiếp tục cản trở bà Mai rào phần đất nói trên. Tháng 6-2012, Chi cục THADS huyện ra quyết định cưỡng chế. Sau khi bà Mai rào lại phần đất của mình một thời gian, gia đình ông Đen lại tiếp tục phá hoại, tháo dỡ hàng rào.



Sau khi bị xử phạt, người vi phạm dựng luôn căn nhà và tuyên bố dọn vào ở.

Bà Mai đã gửi đơn kêu cứu đến UBND huyện Hàm Tân. Tháng 7-2012, UBND huyện chỉ đạo UBND xã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu gia đình ông Đen phải chấp hành quyết định của TAND huyện Hàm Tân. Lúc này gia đình ông Đen mới chịu chấp hành, không hủy hoại, phá dỡ tài sản của người khác. Hơn sáu năm sau, gia đình bà Mai lại té ngửa khi biết được bà Lễ (con ông Nguyễn Đen) đã xây dựng móng kiềng nhà kiên cố trên phần đất nói trên của mình. Lần này, bà Mai lại làm đơn tố cáo.

Sau nhiều lần lập biên bản rồi xử phạt của chính quyền, gia đình bà Lễ tiếp tục dựng nhà trên đất và tuyên bố sẽ dọn vào ở vì căn nhà mình đang ở… đã bán!



Liên quan đến vụ việc này, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cũng đã có phiếu chuyển đơn của gia đình bà Mai đến Cơ quan CSĐT Công an Hàm Tân để giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo.