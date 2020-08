Cơ sở xử ‘siêu tốc’ các tội liên quan đến COVID-19

Khác biệt so với thủ tục thông thường Có một điểm khác biệt của thủ tục rút gọn so với thủ tục thông thường trong tố tụng hình sự là khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra không phải ban hành kết luận điều tra mà ra quyết định đề nghị truy tố và gửi hồ sơ cho VKS. Sau khi nhận hồ sơ, VKS nếu thống nhất thì sẽ ban hành quyết định truy tố bị can ra trước tòa thay cho bản cáo trạng. Quy định về thủ tục rút gọn hiện nay trong BLTTHS hiện hành thực tế được kế thừa, sửa đổi và phát triển trên nền các quy định tại BLTTHS 2003. Theo đánh giá, thủ tục rút gọn đến nay vẫn chưa phát sinh bất cập nào lớn cần thay đổi. Do vậy, để đối phó với tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại thì việc phát hiện và xử lý nhanh đối với những hành vi phạm tội liên quan đến dịch bằng cách áp dụng thủ tục rút gọn là cần thiết. Khẩn trương xử lý các vụ nhập cảnh trái phép Viện trưởng VKSND Tối cao vừa có văn bản chỉ đạo toàn ngành nhiều nội dung, trong đó VKSND các cấp cần phối hợp chặt với công an, tòa án khẩn trương điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm các vụ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (trước hết tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam). Đồng thời, toàn ngành cần tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.