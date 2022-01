Đề nghị xử lý hình sự bà Phương Hằng về nhiều tội Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra thông báo về việc chấp nhận sự tham gia của các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người đề nghị xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng. Những người này đề nghị khởi tố bà Hằng về các tội làm nhục người khác (Điều 155 BLHS, có khung hình phạt cao nhất là năm năm tù); tội vu khống (Điều 156 BLHS, có khung hình phạt cao nhất là bảy năm tù); tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 BLHS, có khung hình phạt cao nhất là bảy năm tù).