Cựu phó chánh án và giảng viên im lặng, Viện vẫn truy tố

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang toà án cùng cấp truy tố Nguyễn Hải Nam (cựu phó chánh án TAND quận 4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) tội xâm phạm chỗ ở người khác (theo khoản 2, điều 158, Bộ Luật Hình sự 2015, có khung hình phạt từ 1-5 năm tù).

Đây là vụ án xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm giữa bà Hoàng Thị Thu Thảo (quận Bình Thạnh, TP.HCM) với bà Hoàng Trọng Anh Chi. Tuy nhiên, quá trình mua bán, hai bên xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.



Hai bị can Nam (trái) và Tùng khi bị bắt. Ảnh: TC

Từ tháng 3-2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Chiều 19-9-2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Tùng - người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp căn nhà này cùng bạn là ông Nam và bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28-9-2019.

Ngày 1-10-2019, Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai ông Tùng và Nam. Trong quá trình điều tra vụ án, hai bị can này giữ quyền im lặng, không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối khai báo các tình tiết có liên quan.

Còn người thân của bị can gửi đơn cầu cứu và luật sư đề nghị đình chỉ vụ án vì cho rằng hành vi của thân chủ không cấu thành tội phạm.

VKSND TP.HCM cho rằng dù hai bị can không nhận tội nhưng chứng cứ là dữ liệu camera thu tại hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi lại đầy đủ những hành vi của các bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Cụ thể, 15 giờ 18 phút ngày 19-9-2019, Tùng, Nam và Tâm cùng 11 người đến nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lúc 18 giờ 41 phút, một taxi đến đỗ trước nhà, Tâm bế cháu Hoàng Mỹ Kỳ từ trong nhà đi ra. Tùng bế cháu Hoàng Mai Son đi sau đến chỗ taxi. Nam mở của xe taxi cho Tùng và Tâm bế hai cháu vào xe nhưng thấy nhiều người ngăn cản nên tài xế đã ra khỏi xe.

Lúc 18 giờ 43 phút, ba nam thanh niên, một mặc đồng phục bảo vệ, hai bịt mặt cưỡng chế một người phụ nữ ra khỏi nhà. Ngoài ra, nhiều hành vi khác mang tính cưỡng chế được camera ghi lại...

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, dữ liệu camera không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa. Và sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đa Kao, quận 1 có công văn gửi Công an quận 1 với nội dung phản ánh: Sự việc trên đã làm náo động, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân hoang mang trước những hành động của nhóm người vào cưỡng chế nhà.

Ngoài ra, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc nhóm Tùng, Nam, Tâm tranh chấp tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, có hành vi bế con của bà Thảo đi ra khỏi căn nhà này, gây bức xúc dư luận.

Từ đó, cáo trạng xác định đủ căn cứ truy tố hai bị can này về hành vi trên. Riêng Tâm đã rời khỏi nơi cư trú, CQĐT đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo tiến trình tố tụng, toà án sẽ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu và đưa ra hai một trong hai quyết định là đưa vụ án ra xét xử hoặc trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.

Trước đó, VKS từng trả hồ sơ yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề.