Điều tra tiếp vụ tài xế lái xe khách làm chết 2 trẻ

Ngày 17-5, TAND tỉnh Bình Dương đã xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Dương (38 tuổi, thường trú tỉnh Hậu Giang) là tài xế điều khiển xe khách 29 chỗ từ Hậu Giang lên Bình Dương gây tai nạn thương tâm, từng làm xôn xao dư luận.



Theo đó, bị cáo Dương bị phạt tám năm tù tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và một năm tù tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chịu chung là chín năm tù).

Trước đây, sau hai lần bị hoãn, ngày 10-5, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án ra xét xử và quyết định nghị án kéo dài trước khi tuyên án.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX nêu rõ bị cáo Dương và ông Trần Thanh Giống (chủ sở hữu xe khách) phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án này số tiền hơn 500 triệu đồng. Trong đó riêng với gia đình hai bé gái bị tông chết, bị cáo và ông Giống phải liên đới bồi thường hơn 400 triệu đồng.



Tài xế Nguyễn Thái Dương tại phiên tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Riêng về vấn đề trợ lực thắng của chiếc xe đã được thay đổi không đúng với kiểu loại của nhà sản xuất thì tại phiên tòa cả bị cáo Dương và ông Giống không ai nhận trách nhiệm. Tại tòa các đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm số 6202D tại huyện Bến Lức (Long An) cũng khẳng định thực hiện kiểm định đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Hệ thống thắng lúc đăng kiểm đúng như mẫu của nhà sản xuất. Từ đó HĐXX đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vấn đề này và xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo Dương thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng mà VKS truy tố. Lời nói sau cùng bị cáo xin được pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với cộng đồng làm người có ích cho xã hội.

vụ án này xảy ra từ ngày 13-2-2017 và gây hậu quả rất nghiêm trọng khi hai bé gái con chị Lê Thị Kim Chung (làm công nhân) tử vong, chị Chung cũng bị thương tật tới 53%. Bị cáo Dương đã sử dụng bằng giả để điều khiển xe khách gây tai nạn, tuy nhiên ban đầu Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An nơi xảy ra tai nạn không khởi tố vụ án. Sau khi báo chí vào cuộc thì quyết định không khởi tố mới bị hủy và vụ án được chuyển lên cấp tỉnh để điều tra, truy tố và xét xử. Ngày 6-2-2018, Dương bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam cho tới nay.

Theo cáo trạng, tài xế Dương chỉ có bằng lái xe hạng B2 (được lái xe dưới chín chỗ) nhưng đã nhờ người làm giả giấy phép lái xe lên hạng D để đủ điều kiện lái xe khách. Tháng 2-2017, Dương lái xe khách 29 chỗ từ Hậu Giang lên Bình Dương. Trong quá trình lái xe, Dương thấy hệ thống thắng xe có vấn đề nhưng không dừng lại sửa chữa mà tiếp tục chạy. Khi tới một giao lộ tại thị xã Dĩ An, Bình Dương, xe khách bị mất thắng hoàn toàn.

Khi rẽ vào đường Cây Da, xe khách này va quẹt với hai ô tô bán tải, sau đó tiếp tục tông vào bốn xe máy khiến hai con chị Chung tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương và xe chỉ dừng lại khi tông vào trụ đèn đường. Theo kết luận giám định của Phòng Quản lý VTPT của Sở GTVT tỉnh Bình Dương vào ngày 21-2-2017 thì hệ thống thắng chính của xe, trước và sau tai nạn không đảm bảo an toàn kỹ thuật.