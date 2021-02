Lại hoãn xử vụ thầy giáo dâm ô nhiều nam sinh

Ngày 25-2, TAND huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) mở lại phiên xử kín vụ Nguyễn Hoàng Nhựt (giáo viên, sinh năm 1982, quê Đồng Tháp) bị truy tố về tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi và dâm ô với người dưới 16 tuổi.



Đây là lần thứ ba tòa mở phiên xử. Hai lần trước Tết nguyên đán, toà mở phiên xử vào các ngày 27-1 và 1-2 sau đó tạm hoãn vì nhiều lý do. Cụ thể, luật sư vắng mặt, gia đình bị hại đã làm đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe, do thiếu nhiều người liên quan…



Bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt. Ảnh: CTV

Đến đầu giờ chiều, thẩm phán Trần Thanh Tòng chủ tọa quyết định dừng phiên tòa. Lý do được biết là để triệu tập những người có liên quan. Thời gian mở lại phiên tòa được dự kiến là ngày 2-3.

Hồ sơ thể hiện tháng 6-2019, Nhựt vào xem trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam, thì phát hiện nam sinh L. (sinh năm 2005) là học sinh lớp do Nhựt là giáo viên chủ nhiệm.



Để tiếp cận em L., đến tiết dạy, Nhựt lấy lý do em nói chuyện riêng nên phạt dọn dẹp vệ sinh tại phòng thí nghiệm của trường. Khi em L. dọn dẹp vệ sinh xong, Nhựt thực hiện việc quan hệ với em. Khi em L. đang “phục vụ” thầy thì có người ngoài vào nên Nhựt kêu nam sinh quay về lớp học.

Khoảng một tuần sau bị cáo Nhựt điện thoại cho em L. đến nhà phụ mang sổ sách vào trường. Khi em này đến nhà, bị cáo Nhựt đề nghị được quan hệ và được đồng ý.

Ngoài ra, từ tháng 6-2019 đến tháng 12-2019, Nhựt còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với ba nam sinh khác trong cùng một lớp.

Ngày 17-6-2020, Công an huyện Dương Minh Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt giam Nhựt.