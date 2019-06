Ngày 25-6, TAND tỉnh Kiên Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hoài (23 tuổi, ngụ ở tỉnh An Giang) bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



TAND tỉnh Kiên Giang xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoài (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bốn năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng và khai nhận của bị cáo tại tòa, rạng sáng 30-1, Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang tiến hành kiểm tra nhà trọ Tuấn Ngọc, ở Bãi Vòng, xã Hàm Ninh thì phát hiện tại phòng trọ của Hoài đang ở có cất giấu một khẩu súng ngắn loại K59 cùng bảy viên đạn. Công an tạm giữ Hoài và tang vật để điều tra.

Quá trình điều tra, Hoài khai trước đó do có mâu thuẫn đánh nhau với nhóm đối tượng khác ở huyện Phú Quốc nên đến chợ Tịnh Biên, tỉnh An Giang để mua súng. Tại Tịnh Biên, Hoài mua một khẩu súng ngắn K59 cùng bảy viên đạn từ một người không rõ lai lịch với giá 4 triệu đồng, sau đó Hoài cất giấu rồi mang khẩu súng xuống tàu khách sang Phú Quốc với ý định tìm nhóm thanh niên nọ để trả thù. Tuy nhiên, khi Hoài đang ở trong phòng trọ và chưa kịp ra tay thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Được biết Hoài từng có hai tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản.