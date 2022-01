HĐXX nhận định bị cáo ăn năn hối cải, nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt trước khi khởi tố vụ án. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xem xét xử dưới khung hình phạt cho bị cáo.



HĐXX cũng xem xét trả lại cho bị cáo hơn 100 triệu đồng do bồi thường hơn số tiền đã chiếm đoạt. Nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, nữ bị cáo mong được xem xét hoàn cảnh và xử nhẹ.

Hồ sơ thể hiện từ năm 2015 đến 2017, công an quận 3 được cấp kinh phí mua nhiên liệu xăng, dầu từ nguồn ngân sách kinh phí thường xuyên, kinh phí trật tự an toàn giao thông. Kinh phí do UBND quận 3 cấp, hỗ trợ và phải thực hiện thủ tục thanh quyết toán qua Kho bạc quận theo quy định.



Bị cáo Phương nghe tuyên án. Ảnh: H.YẾN Công an quận đã ký hợp đồng mua sắm xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nguyễn Văn Quang qua hình thức phiếu cấp xăng, dầu ghi số lượng. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, hai bên chỉ ký biên bản giao nhận phiếu xăng dầu. Thực tế, lượng xăng dầu vẫn để tại trạm xăng dầu K24, cán bộ công an quận có thể dùng các phiếu này đến nhận xăng dầu bất kỳ lúc nào.



Tuy nhiên, trong thời gian này, Phương đã nhiều lần liên hệ phía doanh nghiệp ký các biên bản giao nhận phiếu cấp xăng dầu nhưng không nhận phiếu mang về đơn vị để cấp phát sử dụng mà nhận tiền mặt.

Phương đã ký nhận tổng cộng 75.548 lít xăng, 11.600 lít dầu, trị giá gần 1,4 tỉ đồng.