Ông Nguyễn Hữu Tín được đề nghị án nhẹ

Ông Tín nhận trách nhiệm Trước đó, tại phần tranh luận, bị cáo Tín nói: “Trong quá trình điều tra, truy tố, thẩm vấn tại tòa, tôi xin nhận trách nhiệm với tư cách là người lãnh đạo cao nhất trong vụ án này. Bị cáo không phải biện minh mà chỉ mong giải trình nguyên nhân, bối cảnh, điều kiện khi ký quyết định giao đất”. Trả lời luật sư, ông Tín nói về Điều 1 trong quyết định giao đất cho Công ty Bắc Nam 79 trả tiền thuê hằng năm là khác với các hình thức giao đất khác. Nó hạn chế một số quyền đặc biệt như quyền chuyển nhượng, cầm cố, cho vay, góp vốn. Ông Tín cho rằng giá trị quyền sử dụng đất vẫn thuộc về Nhà nước. Tuy nhiên, việc ký cho công ty bình phong thuê đất là sai quy định. Trong nhận thức của ông việc này là hỗ trợ cho ngành công an trong công tác an ninh trên phạm vi toàn quốc và TP.HCM. Cũng theo ông Tín, tờ trình văn bản của các bộ, ngành thể hiện đã có sự thỏa thuận từ trước giữa Bộ Công an và Bộ VH-TT&DL với các cơ quan phụ thuộc. Cụ thể là Công ty Bắc Nam 79 và Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng. Bị cáo cho rằng văn bản của các đơn vị này đề nghị tạo điều kiện về thủ tục hành chính giữa hai đơn vị nhà nước thuộc hai bộ của Chính phủ. Đây không có sự chuyển dịch tài sản của Nhà nước, chỉ là chuyển cơ quan, đơn vị quản lý khác để thực hiện chức năng về an ninh chính trị…