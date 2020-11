Phúc thẩm vụ gian lận điểm ở Sơn La

Ngày 19-11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 xảy ra ở tỉnh Sơn La. Cách đây một tháng, phiên tòa từng phải hoãn do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Sơn La, được mở do có kháng cáo của bốn bị cáo gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng khảo thí), Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) và Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng khảo thí).