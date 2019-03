Tòa bị ‘tuýt còi’ vì đình chỉ vụ án sai

Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên họp giải quyết việc kháng cáo và tuyên hủy quyết định đình chỉ vụ án của TAND quận 1. Theo đơn kháng cáo, bà C. cho rằng năm 2015 tòa quận thụ lý vụ án tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản (bà là nguyên đơn).



Trải qua nhiều lần hòa giải, kiểm tra giao nộp chứng cứ, đến ngày 8-5-2018 tòa đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó lại thông báo hoãn. Suốt quá trình này bà chưa một lần vắng mặt, dù không nhận giấy triệu tập thì bà vẫn tự liên hệ thẩm phán để biết tiến độ giải quyết vụ việc.

Thế nhưng sau đó tòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do bà C. đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai vẫn vắng mặt là không đúng. Ngoài ra, bà C. cho rằng TAND quận 1 đã có quyết định chuyển vụ án cho TAND quận 6 (nơi có bất động sản) nhưng sau đó lại tiếp tục thụ lý là sai thẩm quyền. Vì vậy, bà C. yêu cầu hủy quyết định đình chỉ của TAND quận 1 và chuyển vụ án cho TAND quận 6 giải quyết.

Cùng quan điểm với bà C., những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng kháng cáo yêu cầu hủy quyết định đình chỉ.





Tại phiên họp, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng TAND quận 1 đã đưa vụ án ra xét xử nhưng hoãn vì bà C. và một người liên quan có đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán; bị đơn và những người liên quan vắng mặt không có lý do. Đồng thời tòa có thông báo thời gian, địa điểm mở lại phiên xét xử sẽ được thông báo đến đương sự sau.

Sau đó Tòa không thông báo thời gian, địa điểm mở lại phiên xử và không thể hiện việc tạm ngừng phiên tòa để thu thập chứng cứ theo Điều 259 BLTTDS. Thế nhưng thẩm phán vẫn mở lại phiên họp kiểm tra công khai chứng cứ và hòa giải trong khi đây là các bước trong chuẩn bị xét xử. Do đó, quyết định đình chỉ vụ án của TAND quận 1 là vi phạm thủ tục tố tụng, đề nghị hủy.

Hội đồng phúc thẩm nhận định TAND quận 1 đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 5-6-2018 nhưng hoãn. Việc HĐXX sơ thẩm hoãn xử với lý do bà C. và một người liên quan có đơn xin thay đổi thẩm phán là không đúng. Bởi vì trước đó, ngày 25-5-2018, chánh án TAND quận 1 đã ban hành quyết định giải quyết không chấp nhận khiếu nại yêu cầu thay đổi thẩm phán của bà C. và người liên quan này.

Cạnh đó, về quy trình thủ tục tố tụng tòa đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử thì sau khi hoãn phiên tòa phải mở lại không quá một tháng. Hồ sơ cũng không thể hiện HĐXX tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ.

TAND quận 1 đã mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải ba lần vào các ngày 19-9-2017, 8-5 và 15-8-2018. Tại biên bản họp các đương sự xác nhận đã cung cấp thêm chứng cứ mới, các đương sự cũng không có yêu cầu khởi kiện bổ sung, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập, không có thêm người tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, TAND quận 1 lại ra thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào các ngày 29-8 và 18-9-2018 là không cần thiết. Bởi thủ tục mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải đã được thực hiện và không có bổ sung gì khác. Như vậy, TAND quận 1 ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do trên là không có căn cứ.

Về thẩm quyền, đây là vụ án tranh chấp về kết quả bán đấu giá nên tòa án có thẩm quyền giải quyết là nơi bị đơn cư trú, làm việc. Do đó yêu cầu kháng cáo của bà C. về thẩm quyền giải quyết vụ án nơi có bất động sản là không có căn cứ.

Từ đó, hội đồng phúc thẩm hủy quyết định đình chỉ vụ án, chuyển hồ sơ về lại TAND quận 1 giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.