Tử hình 2 thanh niên 9X 'làm công ăn lương' giá cao

Ngày 30-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Trường An (sinh năm 1992) và Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 1998) cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX xét khối lượng ma tuý các bị cáo mua bán là đặc biệt lớn nên đã tuyên mức án như trên.

Theo hồ sơ, năm 2017 An làm việc tại nhà hàng Hoàng Yến tại Campuchia thì quen biết với một người phụ nữ tên Tám (không rõ lai lịch). Tháng 7-2020, An gặp lại người này tại TP.HCM và được đặt vấn đề nhờ xuống tỉnh An Giang và Kiên Giang đem ma túy về TP.HCM giao cho khách.



Hai bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

An đã năm lần đi giao nhận ma tuý giúp Tám với lượng ma tuý mỗi lần 10-25 kg (ma túy đá, thuốc lắc và Ketamine). Lần cuối An đi nhận ma túy giúp vào ngày 16-9-2020 cùng với Khang đi Kiên Giang đã nhận 25 kg ma tuý mang về nhà An ở Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1) để cất giấu.



Tại đây An lấy 5 kg ma túy đá loại Methamphetamin vừa nhận đưa cho Khang đem đi giao ở đường Tô Hiến Thành (quận 10) cho một người cũng không rõ lai lịch. Phần An cũng lấy 1 kg loại Ketamine đi giao cho khách tại quận 2 thì bị bắt quả tang.

An khai nhận mỗi phi vụ làm công cho Tám được trả 30-60 triệu đồng. Khang phụ giúp An từ tháng 9-2020. Hai lần đầu Khang không biết là ma tuý nhưng sau đó lần thứ 3 thì biết. An quen Khang khi cùng làm ở nhà hàng trên năm 2018. Một thời gian sau Khang nghỉ làm chuyển sang lái xe.

Cơ quan tố tụng buộc cả hai phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy bị phát hiện và thu giữ và 996 gam loại Ketaminh và toàn bộ xuống ma túy thu giữ còn lại chưa giao hết hơn là 29.044 gam ma tuý các loại. Ngoài ra còn 0,5 kg ma túy đá là An đưa cho Khang đi giao trước khi bị bắt.

Đối với nhân vật tên Tám, CQĐT cho rằng không có cơ sở để làm rõ.