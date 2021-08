Nhiều cá nhân, đơn vị liên quan Liên quan đến việc mua, sử dụng, thanh quyết toán chế phẩm Redoxy 3C, nhiều lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND TP Hà Nội và các sở ngành có những sai phạm nhất định. Tuy nhiên, vụ việc đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra, thi hành kỷ luật… nên CQĐT không xem xét xử lý hình sự. Ngoài ra, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho thông quan 51 tấn chế phẩm Redoxy 3C dù Công ty Arktic không cung cấp đầy đủ thành phần hóa học. CQĐT cho rằng việc này căn cứ vào phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm của Công ty Watch Water GmbH theo thông lệ quốc tế, không có hành vi can thiệp và giúp đỡ cho Công ty Arktic. Tương tự, Cục Hóa chất ban hành hai văn bản, cho biết hóa chất Redoxy 3C không phải xin giấy phép nhập khẩu cũng như phân loại và ghi nhãn mác đối với sản phẩm này, dù Công ty Arktic không cung cấp thông tin, tài liệu về chất độc quyền. Việc làm trên là chưa đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng vì chưa xác định được chế phẩm Redoxy 3C tác động như thế nào đến môi trường, không có hành vi can thiệp hay giúp đỡ nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự.