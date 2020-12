Vụ nhảy lầu ở tòa Bình Phước: Khiếu nại quyết định đình chỉ

Chiều 4-12, Luật sư Dương Vĩnh Tuyến cho biết bà Lê Thị Tư (vợ ông Lương Hữu Phước ) đã làm đơn khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra bị can, đình chỉ vụ án.

Trong đơn khiếu nại gửi đến CQĐT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước), Cục điều tra hình sự (VKSND Tối cao), VKSND Cấp cao tại TP.HCM, Ban Nội Chính tỉnh Bình Phước, bà Tư nêu một loạt các băn khoăn.

Cụ thể là: Cơ quan CSĐT công an TP Đồng Xoài đã điều tra làm rõ sự thật khách quan của vụ án? Đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn?

CQĐT đã thực nghiệm điều tra theo lời khai của Lâm Tươi để làm rõ vấn đề tại sao Lâm Tươi bị bất ngờ nên bẻ tay lái về bên phải và tông vào xe do ông Phước điều khiển, trong khi trước đó ở khoảng cách 30 m, Lâm Tươi đã nhìn thấy chồng bà từ từ qua đường?

Bà Tư cũng cho rằng CQĐT ban hành văn bản đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước là không đúng.



Bà Lê Thị Tư cùng Luật sư Dương Vĩnh Tuyến. Ảnh: LSCC

Từ đó, bà Tư đề nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài thu hồi, huỷ bỏ quyết định về đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước và thu hồi thông báo về đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can.

Bà đề nghị điều tra làm rõ các vấn đề đã được nêu trong quyết định giám đốc thẩm ngày 12-6 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, làm rõ nguyên nhân vì sao khi cách 30m Lâm Tươi đã thấy chồng bà từ từ qua đường nhưng sau đó bị bất ngờ, bẻ tay lái về bên phải để tông vào xe của chồng bà gây tai nạn.

Bà đề nghị điều tra làm rõ từ khảng cách 30m đến khi bẻ tay lái về bên phải để tông vào xe do chồng bà điều khiển, Lâm Tươi có tập trung quan sát phía trước hay không? Hay vừa chạy vừa quay đầu lại nói chuyện với người ngồi sau như lời khai của bà Trần Thị Kim Liên.

Bà đề nghị điều tra, kết luận cụ thể nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Sau khi kết thúc điều tra làm rõ sự thật khách quan của vụ án, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nếu nguyên nhân dẫn đến tai nạn do ông Phước gây ra thì lúc đó mới đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án.

Nếu nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người khác gây ra thì phải khởi tố, đồng thời phải kết luận ông Phước không thực hiện hành vi phạm tội và đình chỉ bị can, minh oan cho ông Phước.

Trước đó, ngày 2-12, CQĐT Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.