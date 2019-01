Xử chung thân kẻ dùng búa giết vợ rồi đẩy xuống sông

Ngày 29-1, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Huỳnh Kim Thiện và bà CTN (51 tuổi) hành nghề đưa đò tại bến đò Mười Thước, kênh Thị Đội trước cửa nhà thuộc ấp Đông Thạnh, huyện Thới Lai.

Do ghen tuông, Thiện nghi ngờ bà N. ngoại tình với người khác nên từ năm 2014 giữa hai vợ chồng Thiện thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi và nhiều lần Thiện gây thương tích cho vợ. Do đó, tháng 10-2017 bà N. làm đơn ly hôn và đang được TAND huyện Thới Lai thụ lý.



Bị cáo Huỳnh Kim Thiện tại tòa

Vào sáng 22-5 bà N. thuê xe máy đi khám bệnh. Lúc này Thiện lại nổi máu ghen và dẫn đến cả hai cự cãi. Tối cùng ngày, bà N. xuống con đò mà thường ngày bà đưa khách dưới kênh Thị Đội để ngủ. Đến khoảng 00 giờ ngày 23-5, Thiện lấy cây búa đi đến chỗ bà N. đang nằm ngủ đánh nhiều cái vào đầu, mặt vợ rồi đẩy nạn nhân xuống sông.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn. Sau đó Thiện điện thoại cho bạn hàng xóm và người con trai đang làm thuê ở TP.HCM biết việc giết vợ và kêu đến xem như thế nào.

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác bà N. nổi ở bến đò gần Trường THCS Đông Thuận, cách hiện trường khoảng 1,9 km.

Đến khuya 27-5, Thiện quay về địa phương thì bị công an phát hiện và đuổi bắt.

Kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, sau choáng do vết thương vùng đầu, mặt do vật sắc nhọn gây ra.

Kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy do ảnh hưởng của chiến tranh Thiện bị tổn thương thính lực nặng với tỉ lệ 50%. Trước, trong và sau gây án bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng con người được pháp luật bảo vệ. Chỉ vì lòng ghen tuông, sự ích kỷ bị cáo đã ra tay sát hại vợ mình, gây chấn động dư luận. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cần phải xử lý thật nghiêm khắc. Do đó, Tòa quyết định tuyên bị cáo mức án trên.