Phố lồng đèn tại TP.HCM rực rỡ sắc màu, người dân nô nức check-in Trung thu sớm

(PLO) - Tết Trung thu cận kề, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) lại rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua sắm, chụp ảnh từ sớm. 

Cứ mỗi độ Trung thu hàng năm, phố lồng đèn tại TP.HCM lại khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, đầy màu sắc.
Tuyến phố Lương Nhữ Học dài chưa đầy 1km nhộn nhịp quang cảnh mua bán đa dạng các loại lồng đèn, với đầy đủ mức giá. Đây còn là không gian văn hóa truyền thống thu hút đông đảo người dân địa phương lẫn du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh nhất là vào dịp cuối tuần.
Không khó để bắt gặp khung cảnh hàng chục gian hàng cạnh nhau kinh doanh, trưng bày đủ chủng loại, kích thước, mẫu mã lồng đèn... từ sáng sớm đến đêm muộn. "Những chiếc đèn lồng mang mẫu mã truyền thống cũng dần cải tiến hơn để phù hợp với nhu cầu thực tế, tạo sự đa dạng lựa chọn cho người mua hơn. Sản phẩm nhìn bắt mắt, giá cả hợp lý nên việc mua bán cũng có nhiều thuận lợi hơn..."- chị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại đây cho biết.
Một số mẫu lồng đèn được sáng tạo từ các vật dụng quen thuộc đã qua sử dụng như vỏ lon bia, lon sữa...đã thu hút sự tò mò của nhiều bạn trẻ. Những chiếc lồng đèn đơn sơ, không chỉ mang lại cảm giác gần gũi mà còn gắn kết ký ức tuổi thơ của bao thế hệ.
Phố lồng đèn trải dài tập trung trên các tuyến đường Lương Nhữ Học - Phú Định - Nguyễn Án - Nguyễn Trãi (phường Chợ Lớn, TP.HCM). Buổi tối, nhất là vào dịp cuối tuần là khoảng thời gian đông đảo người dân đi mua sắm, tham quan, check in...
Đây là địa điểm được nhiều trẻ em mong đợi khi được tự tay lựa chọn chiếc lồng đèn yêu thích cho mình.
Hai bé Minh Long và Hoàng Yến được ba mẹ đưa từ Cần Thơ lên TP.HCM chơi Tết Trung thu tại phố lồng đèn.
"Hôm nay, tôi có mua thêm nhiều lồng đèn để tặng các em nhỏ. Tôi rất vui, dù lớn rồi nhưng mỗi dịp Trung thu nhìn thấy lồng đèn rực rỡ sắc màu thì cảm xúc vẫn rất háo hức như những ngày còn bé" - Hải Yến (ngụ TP.HCM) nói.
Không chỉ là không gian mua sắm cho người dân địa phương, phố lồng đèn còn là nơi thu hút khách quốc tế đến trải nghiệm vào dịp Trung thu tại TP.HCM. "Tôi và vợ đến để tìm mua đèn lồng làm quà cho người thân trong gia đình. Thật sự bất ngờ trước không gian nhiều màu sắc như thế này, có rất đông người làm cho không khí trở nên náo nhiệt và sôi động. Và khi trở về nước, ngoài những chiếc lồng đèn xinh đẹp, tôi sẽ kể với gia đình về những điều tốt đẹp chúng tôi được trải nghiệm tại TP của các bạn, đặc biệt là phố lồng đèn này" - Anh Jeffrey (Ireland) chia sẻ.
Dưới ánh đèn lung linh cùng nhiều loại đèn lồng màu sắc, tuyến phố Lương Nhữ Học trở thành điểm check-in không thể bỏ qua dành cho các bạn trẻ.
Bên cạnh những cửa hàng kinh doanh đèn lồng, nhiều gian hàng tò hè, thư pháp cũng được dựng lên để phục vụ người dân.
Nhiều ngày liền trời có mưa, nhưng tạnh là tuyến đường này lại đông đúc khách nên cũng mừng. Trung thu năm nay, tôi làm thêm hình tượng của nhiều nhân vật như chị Hằng, chú Cuội, con Lân... Nhiều người ghé qua tham quan, có người mua, có người khen nên mình cũng vui theo" - anh Tùng cho biết.

Từ ngày 24-9, phố lồng đèn chính thức khai hội với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc phục vụ người đến mua sắm, tham quan.

Chương trình “Phố lồng đèn phường Chợ Lớn 2025” được UBND phường Chợ Lớn tổ chức, diễn ra từ ngày 24-9 đến hết ngày 6-10. Trong thời gian này, nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc sẽ được tổ chức như: biểu diễn văn nghệ, múa lân sư rồng, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa,... mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm đậm đà bản sắc truyền thống.

