Quảng Bình: Nam thanh niên bị bắt sau 5 năm lẩn trốn

Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Bình để điều tra về tội đánh bạc.

Bình và quyết định truy nã. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, 5 năm trước, khi 28 tuổi, Bình bị Cơ quan CSĐT huyện Quảng Trạch ra quyết định truy nã về tội đánh bạc. Lực lượng chức năng đã nhiều lần truy xét, tuyên truyền, vận động Bình đầu thú nhưng không thành công.

Thời gian gần đây, phát hiện Bình đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp lực lượng chức năng xác minh, đến đêm 13-10, tiến hành mật phục bắt giữ khi Bình đang lẩn trốn tại Khu Công nghiệp Long Thành.

Công an huyện Quảng Trạch đang di lý Bình về quê nhà ở Quảng Bình để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

BẢO THIÊN