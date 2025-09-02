Quảng trường Ba Đình trước giờ G, tất cả đã sẵn sàng cho Đại lễ 2-9 02/09/2025 06:45

(PLO)- Các khối diễu binh, diễu hành đã chuẩn bị sẵn sàng cho Đại lễ A80 diễn ra vào sáng ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

Ghi nhận lúc 6 giờ, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tất cả các khối diễu binh diễu hành đã tập trung đầy đủ, vào vị trí sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Theo đó đại lễ sẽ bắt đầu từ 6 giờ 30 đến 10 giờ ngày 2-9.

Dự kiến có hơn 40.000 người tham gia, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Các khắp các tuyến đường, hàng vạn người dân đổ về để chờ xem diễu binh, diễu hành. Rất nhiều người dân đã có một đêm không ngủ khi hào hứng chờ đón thời khắc đặc biệt. Mọi người cùng cất tiếng hát, hòa vào dòng chảy hào hùng của dân tộc trong lúc chờ đợi.