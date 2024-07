Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Rất đông người dân chờ vào viếng vị lãnh đạo mình yêu mến

Mong được vào viếng Tổng Bí thư

Gần 6 giờ sáng, nhiều người dân tại khu vực phố Lê Quý Đôn, Nguyễn Cao, Nguyễn Huy Tự… đã di chuyển đến Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông mong được viếng Tổng Bí thư. Tuy nhiên, tại ngã ba Nguyễn Cao - Lê Quý Đôn, cách nhà tang lễ 500 m bị chặn, người dân không thể ra vào, an ninh thắt chặt, dựng biển “Điểm quét QR vào viếng tang lễ”.

Theo chia sẻ của lực lượng chức năng, dự kiến trong sáng nay, người dân sẽ chưa thể vào viếng Tổng Bí thư.

Ông Nguyễn Bá Đệ (82 tuổi, Hai Bà Trưng) đến từ rất sớm để vào viếng Tổng Bí thư nhưng do chưa thể vào nên phải quay về. Ảnh: MINH TRÚC

Tay chống gậy, chân lê từng bước, đến từ sớm nhưng không được vào viếng, phải quay về, ông Nguyễn Bá Đệ (82 tuổi, Hai Bà Trưng) nói: “Biết tin Tổng Bí thư từ trần, tôi rất buồn. Sau đó được biết người dân có thể vào viếng Tổng Bí thư nên sáng nay tôi đã đến sớm nhưng vì lý do an toàn, trật tự nên buổi chiều tôi sẽ quay lại.

Tôi từng là bộ đội, chiến đấu 10 năm ròng rã ở chiến trường B5 miền Nam, đã đấu tranh vì tự do của đất nước, dân tộc. Do đó, tôi càng hiểu và biết ơn Tổng Bí thư vô cùng vì đã dành cả đời mình để cống hiến cho đất nước, dành cả đời để đấu tranh cho hạnh phúc nhân dân, trăn trở làm sao để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Có mặt ở gần nhà tang lễ từ 4 giờ sáng, ông Nguyễn Chí Sỹ, 82 tuổi, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội, cho biết rất mong được vào viếng và nhìn mặt Tổng Bí thư lần cuối.

Ông Nguyễn Chí Sỹ, 82 tuổi, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Ông kể từng được gặp Tổng Bí thư vì cùng trang lứa. Cách đây không lâu, Tổng Bí thư có nói sẽ gặp bạn bè để ôn lại kỷ niệm xưa ở Hồ Tây nhưng không ngờ ngày đó không thể tới nữa….!

"Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát rất lớn đối với dân tộc, một người đã dâng cả cuộc đời cho đất nước. Chúng tôi còn được nghỉ hưu nhưng Tồng Bí thư thì không" - ông Sỹ chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thủy, lao động tự do cùng vợ giáo viên nghỉ hưu ở xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An quyết định bắt xe khách ra viếng Tổng Bí thư.

Ông nói nghe tin Tổng Bí thư mất nhiều người rất buồn nên khi nắm được ngày quốc tang hai vợ chồng liền đặt vé xe và ra tới Hà Nội vào 4 giờ sáng nay. Sau đó hai vợ chồng bắt xe ôm tới điểm viếng.

"Tổng Bí thư đã cống hiến cả cuộc đời cho nước cho dân. Vì vậy chúng tôi muốn gặp Tổng Bí thư lần cuối, để bày tỏ lòng biết ơn của một công dân đến ông" - ông Nguyễn Văn Thủy nói.