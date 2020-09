Hôm 4-9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết Trung Quốc đóng vai trò tích cực nhất trong số các quốc gia đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, vì nước này đã xây dựng bản kế hoạch lớn nhất để tác động chính trị Mỹ, tờ South China Morning Post đưa tin.



“Chúng tôi biết người Trung Quốc đóng vai trò tích cực nhất vì Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch lớn nhất để can thiệp chính trị Mỹ, tiếp theo là Iran và sau đó là Nga” - ông O’Brien nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn.





Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien. Ảnh: USA TODAY

Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh nhận định của mình.



Trước đó, lực lượng tình báo Mỹ phát hiện Nga đã xây dựng một chiến dịch trên mạng internet để làm lung lay cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 theo hướng có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa khi đó là ông Donald Trump. Lực lượng này đã đưa ra các cảnh báo cho rằng tin tặc có thể sẽ làm điều tương tự trong cuộc bầu cử ngày 3-11 tới.



Nga đã phủ nhận cáo buộc này vào năm 2016.



“Chúng tôi đã nói rất rõ ràng với người Trung Quốc, người Nga, người Iran và những người khác rằng bất kỳ ai cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ sẽ phải trả những cái giá rất đắt” - ông O’Brien nhấn mạnh.



Bộ trưởng Tư pháp William Barr hôm 3-9 cho biết ông tin rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn cả Nga khi can thiệp bầu cử. Giống như ông O’Brien, ông Barr cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.



Vào tháng 8, ông O’Brien từng cho biết Washington đã nhận thấy các tin tặc Trung Quốc đang nhắm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Mỹ.



Trung Quốc luôn bác bỏ cáo buộc của chính phủ Mỹ cho rằng Bắc Kinh tấn công các công ty, chính trị gia hoặc cơ quan chính phủ của Mỹ. Khi được yêu cầu bình luận về nhận xét mới nhất của ông O’Brien, đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã nhắc lại một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này vào tháng trước rằng Bắc Kinh không quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Khi các phóng viên yêu cầu cung cấp chi tiết cụ thể về sự can thiệp bầu cử của Trung Quốc, ông O’Brien nói: "Tôi sẽ không đi sâu vào tất cả thông tin tình báo, nhưng các hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực mạng thực sự là một thách thức rất lớn mà chúng tôi đang phải đối mặt".