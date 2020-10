Trang tinThe Hill dẫn kết quả một cuộc thăm dò công bố ngày 2-10 cho thấy phần lớn người dân Mỹ, khoảng 59%, đã bày tỏ lo ngại trước khả năng can thiệp bầu cử từ nước ngoài.



Cuộc thăm dò do Trường Chính sách Công Harris thuộc Đại học Chicago và Trung tâm Nghiên cứu về vấn đề công chúng của Associated Press-NORC tiến hành cho thấy đa số người Mỹ lo ngại về việc các chính phủ nước ngoài tìm cách can thiệp vào quá trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11, bằng cách tác động đến nhận thức của cử tri.

Các chiến dịch can thiệp từ nước ngoài bao gồm hoạt động đánh cắp và rò rỉ dữ liệu nhằm ảnh hưởng các chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên, cũng như tấn công vào hệ thống cơ sở hạ tầng bỏ phiếu.

Cuộc thăm dò được tiến hành trong tháng 9, với sự tham gia của hơn 1.000 người dân Mỹ ở tất cả 50 tiểu bang và Washington, D.C.



Thượng nghị sĩ Mỹ Sherrod Brown bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ảnh: DAVID DERMER/AP

Theo cuộc thăm dò, mức độ lo ngại về sự can thiệp bầu cử năm 2020 phần lớn theo các đảng phái, với 68% người ủng hộ ứng cử viên Joe Biden cho biết họ “cực kỳ” hoặc “rất” lo ngại về việc các nước ngoài ảnh hưởng đến cách người Mỹ nhìn nhận về các ứng cử viên.

Trong số những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, 30% cho biết họ “cực kỳ” hoặc “rất” lo ngại và 29% bày tỏ “phần nào” lo ngại trước sự can thiệp bầu cử từ nước ngoài.

Cuộc thăm dò được tiến hành vào thời điểm còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về sự can thiệp của nước ngoài ngày càng gia tăng.

Vào tháng 9, hãng Microsoft đã công bố một báo cáo cho thấy bằng chứng về việc tin tặc Nga, Trung Quốc và Iran nhắm vào các nhóm chính trị của Mỹ, bao gồm các chiến dịch của ông Trump và ông Biden.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hồi tháng 8 cũng đã đưa ra một phân tích cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang tích cực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Tình báo Mỹ rất lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc và Iran nhằm ngăn ông Trump tái đắc cử, cũng như nỗ lực can thiệp của Nga để nhà lãnh đạo này có thể tái đắc cử.

Theo kết quả cuộc thăm dò, khoảng 69% số người Mỹ tham gia khảo sát tin rằng Nga đã cố gắng tác động đến kết quả cuộc bầu cử năm 2016. Khoảng 90% số người ủng hộ ông Biden cảm thấy như vậy, so với tỉ lệ khoảng 50% số người ủng hộ ông Trump.

Trước đó, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 18-8 đã công bố báo cáo điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Báo cáo cho rằng Nga đã sử dụng thành công một mạng lưới phức tạp gồm các điệp viên và những biện pháp hiệu quả để gài bẫy các thành viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

Mỹ cũng cáo buộc Nga năm 2016 tiến hành chiến dịch đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội, mục tiêu nhắm vào cơ sở hạ tầng bầu cử ở 50 tiểu bang và đã tấn công vào hệ thống mạng của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và chiến dịch của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.