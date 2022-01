Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 17-1 tuyên bố Bắc Kinh sẽ không dùng sức mạnh để bắt nạt các láng giềng trong khu vực Biển Đông như Philippines.





Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) trong một cuộc gặp với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin Jr. ở Manila hôm 16-1. Ảnh: REUTERS

“Chỉ nhấn mạnh yêu sách của chỉ một phía và áp đặt ý chí của mình lên người khác không phải là cách thích hợp để các láng giềng đối xử với nhau. Điều này đi ngược lại triết học phương Đông về việc con người nên hòa hợp với nhau” – hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu trong diễn đàn trực tuyến do Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila và một nhóm vận động của Philippines tổ chức.

Theo Reuters, ông Vương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình.

Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra chưa đầy hai tháng sau khi Philippines lên án việc Trung Quốc chặn một tàu tiếp tế quân sự của Manila ở Biển Đông. Vụ việc khiến Mỹ, một đồng minh có hiệp ước của Philippines, cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào các tàu Philippines sẽ khiến Washington hành động theo các cam kết phòng thủ chung với Manila.

Tình hình Biển Đông đã trở nên căng thẳng thời gian qua do các yêu sách chủ quyền ham hố và phi lý của Trung Quốc mà họ nói dựa trên các bản đồ lịch sử. Bắc Kinh đã bị các nước phương Tây cáo buộc là gây hấn và khiêu khích bằng cách triển khai hàng trăm tàu hải cảnh và tàu đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, trong đó có Philippines, và ở xa đại lục.

Trung Quốc nói hành động của họ là chính đáng, bởi vì các tàu này hoạt động ở khu vực mà Bắc Kinh ngang nhiên xem là “lãnh thổ” của họ. Philippines phản đối điều mà Manila cho là "xâm nhập" và "tràn ngập".

Ông Vương nói rằng Trung Quốc hy vọng có thể cùng Philippines quản lý và giải quyết vấn đề “một cách phù hợp, trên tinh thần thiện chí”.