Tên lửa bắn vào Dubai hôm 30-1 có nhiều khả năng là tên lửa Barak ER hay Sypder của Israel chứ không phải tên lửa Patriot của Mỹ, theo trang Asia Times.

Hệ thống phòng không Israel được vận hành âm thầm bắn hạ tên lửa Houthi?

Trong chuyến thăm của Tổng thống Israel - ông Isaac Herzog tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hôm 30-1, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Dubai để khiêu khích. Các lực lượng vũ trang của Mỹ sau đó phóng tên lửa Patriot để đánh chặn nhưng dường như không trúng mục tiêu.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby sau đó nói rằng đó chính tên lửa đất đối không của UAE đã đánh chặn mục tiêu.



Tên lửa được phóng từ hệ thống Iron Dome của Israel để đánh chặn tên lửa phóng từ Dải Gaza. Ảnh: WikiCommons



Các báo cáo ban đầu nói rằng UAE vận hành một hệ thống của Hàn Quốc song thỏa thuận này chỉ mới được ký hồi tháng 1.

UAE còn có hệ thống phòng không tầm trung Pantsir-S1 do Nga chế tạo. UAE cũng sở hữu hệ thống phòng không Patriot và Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Tuy nhiên, nếu những hệ thống này được kích hoạt để bắn hạ tên lửa Houthi thì điều này đã được tuyên bố như trong quá khứ.

Ngoài ra, UAE còn có hệ thống tên lửa tầm ngắn SkyKnight được sản xuất trong nước. Hệ thống tên lửa SkyKnight là thành phần quan trọng của hệ thống phòng không Skynex của hãng Rheinmetall.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng chính hệ thống phòng không của Israel đang vận hành âm thầm mới là hệ thống đã hạ gục tên lửa Houthi.

Chuyến thăm của Tổng thống Israel là một sự kiện ngoại giao lớn diễn ra tại một vị trí nhạy cảm, nằm giữa một Iran thù địch và Houthi - lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Yemen.

Những lo ngại về an ninh có thể là lý do khiến Israel cử lực lượng riêng để bảo vệ Tổng thống Herzog ở Dubai. Thủ tướng Israel - ông Naftali Bennett trên thực tế đã đề nghị hỗ trợ an ninh và tình báo đối với UAE sau một cuộc tấn công xảy ra trước đó.

Phía Houthi tuyên bố họ đã tấn công căn cứ không quân Al-Dhafra nằm cách Abu Dhabi 32 km về phía nam và căn cứ này do lực lượng không quân của UAV vận hành. Căn cứ này cũng có khoảng 2.000 quân nhân Mỹ đồn trú, vận hành máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát bao gồm máy bay không người lái (UAV) và máy bay cảnh báo sớm trên không.

Chỉ có hai hệ thống phòng không của Israel có thể được xuất khẩu

Đây là lần thứ ba trong những tuần trở lại đây lính Mỹ buộc phải chạy vào hầm trú ẩn của họ. Hôm 17-1, lực lượng Houthi tấn công một kho nhiên liệu ở Abu Dhabi, khiến ba người thiệt mạng.

Hôm 24-1, đã có một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Al-Dhafra, sau đó Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ báo cáo rằng các lực lượng vũ trang của Mỹ và UAE đã phối hợp thành công và ngăn chặn được các tên lửa tấn công căn cứ.



Ống phóng tên lửa Barak 8. Ảnh: WikiCommons



Và trong vụ tấn công gần đây nhất, có khả năng là tên lửa Zulfiqar hoặc Dezful bị hệ thống phòng không của UAE đánh chặn. Đây là loại tên lửa có động cơ sử dụng nhiên liệu rắn, được chế tạo từ mẫu Fateh-110. Tên lửa Fateh-110 được chế tạo tại Iran, còn các linh kiện được Trung Quốc cung cấp.

Các phiên bản mới hơn của Fateh-110 có tầm bắn và hệ thống dẫn đường được cải thiện. Ban đầu Iran vận chuyển các bộ phận của tên lửa này tới Yemen và sau đó các kỹ sư tại đây, có khả năng là người Iran, đã lắp ráp lại và đặt lên dàn phóng.

Chưa rõ liệu hệ thống phòng không của Mỹ hay của UAE khai hỏa đầu tiên nhưng rõ ràng rằng hai hệ thống phòng không này không hề phối hợp với nhau. Có khả năng là hệ thống của UAE đã được bí mật triển khai.

Nhiều hệ thống phòng không hàng đầu của Israel như Iron Dome, David’s Sling và Arrow đều được hợp tác phát triển với Mỹ. Vì thế, Israel muốn xuất khẩu bất cứ loại nào trong số này thì phải có giấy phép xuất khẩu của Mỹ. Và đến nay vẫn chưa có giấy phép nào được cấp.

Do đó, chỉ có hai hệ thống phòng không lớn khác của Israel có thể được xuất khẩu, đó là Spyder và Barak vì những hệ thống này hoàn toàn dựa vào công nghệ nội địa.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Herzog được cho đã thảo luận về khả năng bán các hệ thống phòng không của Israel cho UAE và UAE đã đặc biệt quan tâm tới tên lửa Barak.

Barak là sản phẩm của công ty hàng không vũ trụ Israel Aerospace Industries (IAI) và đang được sản xuất cùng với Ấn Độ với tên Barak-8. Loại tên lửa này cũng được xuất khẩu sang Azerbaijan và tên lửa đã từng đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo Iskander do Nga chế tạo trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh.

Các mục tiêu đạn đạo

Ông Boaz Levy, Giám đốc điều hành IAI cho biết hệ thống Barak Extended Range (Barak ER) có tầm hoạt động khoảng 150 km, được thiết kế đặc biệt chống lại các mục tiêu đạn đạo.

Tuy nhiên, việc Israel muốn xuất khẩu hệ thống phòng không then chốt của họ cũng đặt ra vấn đề cho nước này vì Israel muốn bảo toàn khả năng răn đe của họ. Trên thực tế, có nhiều người trong cộng đồng an ninh Israel phản đối việc bán hệ thống Iron Dome cho UAE vì có nhiều bộ phận cũng như phần mềm của hệ thống này có thể lắp cho những hệ thống cao cấp hơn.



Hệ thống phòng thủ tên lửa Spyder của Israel. Ảnh: WikiCommons



Nhưng trường hợp này thì lại không đúng với các hệ thống như Barak hay Spyder vì cả hai không được coi là một phần của hệ thống phòng không ngày càng tích hợp của Israel.

Do đó, điều này càng khiến cho giả thuyết chính tên lửa Barak ER đã bắn hạ tên lửa của Houthi thêm phần đáng tin cậy hơn khi IAI và Bộ Quốc phòng Israel tích cực thử nghiệm hệ thống này nhằm vào các mục tiêu đạn đạo.

Trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng có khả năng Israel đã triển khai lực lượng riêng để bảo vệ Tổng thống và phái đoàn ngoại giao nước này trong chuyến thăm UAE. Ngay sau vụ tấn công, Israel thông báo nước này sẽ tham gia thảo luận với UAE về thương vụ xuất khẩu các hệ thống phòng không, bao gồm cả hệ thống Iron Dome.