Quỹ BHYT chi trả hơn 42.000 tỉ đồng khám chữa bệnh

Ngày 27-5, BHXH Việt Nam cho biết trong 4 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện giám định, chi trả 57.552 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT (tăng hơn 3 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2023). Số chi khám chữa bệnh BHYT là 42.497 tỉ đồng.

Trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách BHYT.

Tại các địa phương, cơ quan BHXH đã phối hợp Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh để giải quyết các vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Kết quả, nhiều khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã được hướng dẫn bổ sung hồ sơ, đủ căn cứ thanh toán, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam khẳng định, đối với lĩnh vực chính sách y tế, luôn quan tâm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, đặc biệt là triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm giám định BHYT.

Phần mềm này luôn được điều chỉnh, bổ sung các chức năng, các biểu mẫu mới, cập nhật mới các quy tắc giám định dữ liệu đề nghị thanh toán, các quy tắc kiểm tra danh mục, kiểm tra hợp đồng khám chữa bệnh... phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, giám sát, giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, từ đó đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định.

BHXH Việt Nam đưa dẫn chứng với vụ việc nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), đại diện cơ quan BHXH huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người thân bị tai nạn lao động.

Đồng thời, BHXH huyện Vĩnh Cửu đã gửi các văn bản đôn đốc, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để phối hợp giải quyết chế độ BHXH cho người lao động bị nạn trong thời gian sớm nhất.

Tương tự, tại vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), cùng với việc thăm hỏi đơn vị sử dụng lao động và các nạn nhân, BHXH thị trấn Yên Bình đã trực tiếp xuống đơn vị hướng dẫn việc lập hồ sơ để phối hợp giải quyết, chi trả chế độ tử tuất, tai nạn lao động cho người lao động, góp phần động viên, hỗ trợ người lao động và gia đình vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam còn tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là Đề án 06 của Chính phủ vào quy trình, nghiệp vụ với tinh thần, thái độ phục vụ ngày càng nâng cao, như: tăng cường triển khai các phần mềm liên thông, thực hiện giao dịch điện tử, các dịch vụ công trực tuyến...

Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian, thủ tục, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, BHXH các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã giải quyết: 20.902 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó hưu trí là 13.943 người, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023); 430.839 người hưởng các chế độ trợ cấp BHXH một lần (tăng 0,63% so với cùng kỳ năm 2023); 2.615.185 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trong đó có 107.922 người hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe (tăng 33,51% so với cùng kỳ năm 2023).

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 212.212 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 5.238 người hưởng hỗ trợ học nghề, góp phần hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại thị trường lao động.