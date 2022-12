Sát hại bạn ở chung trọ tại Thủ Đức rồi lẫn trốn sang Đồng Nai

(PLO)- Sau khi dùng dao đâm chết người tại TP Thủ Đức, Quân tẩu thoát sang nhà bà Ngoại tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bị bắt.

Tối 12-12, Công an TP Thủ Đức đang lấy lời khai Huỳnh Ngọc Quân (25 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ, Quân thấy anh Trương Quốc H (37 tuổi, quê Bình Thuận) cùng ở chung dãy trọ tại TP Thủ Đức đang ngồi uống nước khu sau nhà 47/2 quốc lộ 1k phường Linh Xuân, lúc này, do Quân ấm ức việc xảy ra mâu thuẫn với H nên đã cầm dao xông vào tấn công anh H.

Anh H bỏ chạy được ít mét thì gục ngã và bất tỉnh, do vụ việc xảy ra cạnh trụ sở Công an phường Linh Xuân nên công an nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H tử vong ngay sau đó.

Qua phối hợp với các đơn vị liên quan Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, công an xác định nghi phạm chính là Quân.

Xác minh nhanh cho thấy, Quân và H ở chung dãy trọ trên địa bàn phường và từng xảy ra mâu thuẫn với nhau nên công an truy bắt Quân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Quân tẩu thoát về hướng huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Qua truy xét, công an nhanh chóng bắt được Quân khi đang lẫn trốn tại nhà bà ngoại tại xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom).

Trong tối cùng ngày, công an di lý Quân về TP Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra.

TỰ SANG