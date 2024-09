Sau mưa lũ, cần chú ý điều gì để đảm bảo sức khỏe? 21/09/2024 15:14

(PLO)- Ăn chín uống sôi, ăn đủ chất, đúng bữa, khử trùng nguồn nước... là những cách để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe sau bão lũ.

Siêu bão Yagi đi qua và để lại hậu quả nặng nề về người và của tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc.

Hiện tại, mưa lũ đã rút ở nhiều tỉnh thành, người dân cùng cơ quan chức năng đang dồn sức cho công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn thực phẩm sau mưa lũ, Cục An toàn thực phẩm lưu ý người dân cần ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn chín, uống chín, bảo đảm an toàn để phòng, chống dịch bệnh đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Tuyệt đối không sử dụng các thực phẩm bị ngập nước, nảy mầm, nấm mốc, thịt gia súc gia cầm bị chết. Bên cạnh đó người dân cần thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường xung quanh, khử trùng bề mặt tiếp xúc với nước lũ ở các thiết bị dụng cụ nấu nướng, ăn uống. Trong đó phải lưu ý tới việc khử khuẩn nguồn nước sử dụng sau khi bị ngập lụt, theo đúng hướng dẫn, khuyến cáo.

Bên cạnh đó, phải luôn rửa sạch tay trước và trong quá trình chế biến đồ ăn, sau khi đi vệ sinh. Sử dụng nước rửa tay khô nếu không có nước sạch và xà phòng.

Chuyên gia an toàn thực phẩm PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cũng nhìn nhận, dù ở trong hoàn cảnh nào, người dân phải quan tâm sức khỏe của chính mình.

Trong ăn uống cần ăn chín, uống sôi, lựa chọn thức ăn sạch an toàn, thực phẩm tươi dinh dưỡng, chế biến dạng hấp, luộc để dễ tiêu hóa, hấp thu.

Ăn chín uống sôi, ăn đủ bữa, đủ chất để đảm bảo sức khỏe trước, trong và sau mùa bão lũ. ẢNH: Internet

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản hướng dẫn về các quy tắc an toàn thực phẩm mùa mưa lũ, và các khuyến cáo trong việc lựa chọn thực phẩm, nhất là thực phẩm cứu trợ.

Theo đó ngoài ưu tiên ủng hộ vitamin, thuốc men, Cục khuyến nghị các tổ chức cá nhân nên ưu tiên quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm bao gói sẵn, có hạn sử dụng dài ngày, của các cơ sở chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm và có ghi nhãn và hạn sử dụng đầy đủ theo quy định.

Thực tế, từ trước, trong và sau bão nhiều đơn vị trên cả nước đã liên tục hỗ trợ thực phẩm, thuốc men, tiền mặt cho người dân nơi đây.

Đơn cử, trong những ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Tập đoàn Kido đã gửi hàng nghìn chiếc bánh bao từ thương hiệu Thọ Phát tới bà con đồng bào và các chiến sĩ đang làm công tác hỗ trợ người dân tại nhiều tỉnh thành như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng…

Ngoài ra đơn vị này cũng gửi hàng nghìn thùng bánh tươi, bánh quy, bánh trung thu của hãng, và hỗ trợ tiền mặt cho em học sinh ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ.

“Chúng tôi cũng đã triển khai chương trình mua 2 tặng 1 các sản phẩm bất kỳ khi mua sản phẩm cho các đoàn, cá nhân thực hiện cứu trợ đồng bào vùng lũ. Chương trình này diễn ra đến hết tháng 09-2024”- Đại diện tập đoàn Kido cho biết.

Không chỉ Kido, Công ty CPHH Vedan Việt Nam cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng gửi bà con vùng lũ lụt và còn tiếp tục quyên góp để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả của bão Yagi.

Hay chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu cũng nhanh chóng điều động 10 tấn thuốc thiết yếu, vitamin… và phối hợp cùng các đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân vùng bão lũ.