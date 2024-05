Sóc Trăng: Có tình trạng hồ sơ bị từ chối do cán bộ 'bấm nhầm nút' 22/05/2024 15:03

(PLO)- Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện có một số hồ sơ bị từ chối do cán bộ thuộc Sở KH&ĐT tiếp nhận “bấm nhầm nút từ chối”.

Ông Nguyễn Việt Hoàn, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa ký ban hành bảy Kết luận thanh tra, về việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại năm Sở và hai UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (thời hạn thanh tra từ ngày 15-6-2021 đến ngày 30-11-2023).

Đó là các Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH, UBND TP Sóc Trăng và UBND huyện Long Phú.

Từ chối hồ sơ do “bấm nhầm nút”

Theo đó, tại Sở KH&ĐT, đoàn thanh tra cũng phát hiện trong khoảng thời gian này, có năm hồ sơ bị trễ hạn, bao gồm hồ sơ trễ hạn thực tế và hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống.

Theo đó, các hồ sơ này trễ hạn tại bước “Phòng chuyên môn”; các bước còn lại được kết thúc trong vòng 1-2 phút là chưa phù hợp với thời gian quy định. Cạnh đó, một số hồ sơ bị từ chối nhưng chưa nêu rõ lý do cụ thể; đáng nói, có một số hồ sơ bị từ chối do cán bộ tiếp nhận “bấm nhầm nút từ chối”.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng công bố Kết luận thanh tra chuyên đề. Ảnh: Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn phát hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh chưa đáp ứng theo quy trình, do cán bộ tiếp nhận không đính kèm hồ sơ, trả kết quả không đính kèm file điện tử.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm năm cá nhân. Trong đó, có một Phó Chánh Văn phòng Sở và một Phó Trưởng phòng Tổng hợp.

Còn đơn vị chưa số hóa hồ sơ

Tại Sở GTVT, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng đã chỉ ra một số hạn chế, như: còn xảy ra tình trạng hướng dẫn doanh nghiệp tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải tại trụ sở làm việc.

Đối với một số hồ sơ kiểm tra ngẫu nhiên trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cho thấy Sở GTVT cấu hình các bước chưa đúng so với Quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (rút gọn từ 8-9 bước xuống còn 3-4 bước).

Ngoài ra, có bảy hồ sơ bị từ chối với lý do từ chối hồ sơ không rõ ràng, không đúng quy định; yêu cầu bổ sung nhưng không có lý do yêu cầu bổ sung cụ thể là chưa phù hợp so với quy định.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo Trưởng phòng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tự rút kinh nghiệm.

Đoàn thanh tra phát hiện Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng có bảy hồ sơ bị từ chối với lý do từ chối hồ sơ không rõ ràng, không đúng quy định. Ảnh: DIỄM HẰNG

Tại Sở Xây dựng, đoàn thanh tra phát hiện còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót, như: còn một số trường hợp người thực hiện thủ tục hành chính đến Phòng chức năng thuộc Sở yêu cầu được hướng dẫn thay vì đến Trung tâm phục vụ hành chính công. Tổng thời gian giải quyết đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu chưa thống nhất với thời gian quy định.

Mặt khác, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công do quy trình xử lý có xuống hiện trường. Thế nhưng, trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh chỉ có 45/59 dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp ở mức độ toàn trình.

Ngoài ra, tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp, chưa đảm bảo theo yêu cầu. Nguyên nhân do thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có nhiều loại quy cách, như bản vẽ A0, A3, thuyết minh dày... khó chuyển đổi thành file điện tử.

Một hạn chế khác là số hồ sơ thủ tục hành chính có phát sinh thanh toán trực tuyến còn thấp. Nguyên nhân do khách hàng sử dụng ví điện tử để chuyển tiền thường xảy ra lỗi.

Tại Sở Tài chính, qua thanh tra cho thấy đối với hồ sơ bị hủy trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dù đã khách hàng nộp lại và đã có kết quả giải quyết. Nhưng hồ sơ không được nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và không được nhập xử lý trên Hệ thống là chưa phù hợp so với quy định

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định tại UBND TP Sóc Trăng, còn một số hồ sơ trễ hẹn nhưng không có phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả. Ảnh: CHÂU ANH

Tại UBND TP Sóc Trăng, kết quả thanh tra phát hiện, vẫn còn 34 hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Cạnh đó, tỉ lệ hồ sơ trả kết quả điện tử, số hóa còn thấp. Đồng thời, tại bước trả kết quả hồ sơ, cán bộ trả kết quả chưa thực hiện hết thao tác kết thúc hồ sơ, nên đa số hồ sơ đã trả kết quả nhưng vẫn ở trạng thái chưa xử lý.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 11 hồ sơ, cho thấy việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ có một số sai sót phổ biến so với quy định.

Cụ thể, thời gian tiếp nhận và hẹn trả kết quả trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh không đúng với thời gian quy định. Hồ sơ không lưu kèm giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; quy trình thực hiện thủ tục hành chính giữa hệ thống và thực tế chưa thống nhất và không đúng so với quy trình nội bộ. Một số hồ sơ trễ hẹn nhưng không có phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả.

Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm một Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP cùng Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.

Tại UBND huyện Long Phú, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã chỉ ra một số hạn chế, như: một số ít hồ sơ trễ hạn, quy trình xử lý các trường hợp từ chối, yêu cầu bổ sung hồ sơ, gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính chưa thực hiện đúng quy định. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến năm 2023 tại một số xã còn thấp. Tỉ lệ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn thấp, chưa đảm bảo theo yêu cầu

Đồng thời, một số ít cán bộ, công chức, viên chức còn chậm trễ trong xử lý công việc. Từ đó, dẫn đến tình trạng hồ sơ trễ hạn trên hệ thống, ảnh hưởng chung đến kết quả chỉ đạo điều hành của huyện.