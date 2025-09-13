Sự cố liên quan CIC: Hiếu PC bật mí cách để người dân không 'dính' lừa đảo 13/09/2025 07:14

(PLO)- Liên quan đến sự cố CIC, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) khuyến cáo rằng người dân sẽ không bị mất tiền hay thông tin cá nhân trực tiếp từ CIC, song cần tuyệt đối thận trọng trước các thủ đoạn lừa đảo có thể phát sinh mà tội phạm mạng có thể lợi dụng từ sự cố này.

Liên quan sự cố tại Trung tâm Thông tin tín dụng Việt Nam (CIC), chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám Đốc Chongluadao.vn nhận định: Ngân hàng không gửi thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC), OTP, mật khẩu của khách hàng lên Trung tâm Thông tin tín dụng Việt Nam (CIC). Vì vậy, giao dịch và thông tin thẻ tín dụng của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng từ sự cố liên quan CIC.

Tuy nhiên, tội phạm mạng có thể lợi dụng dữ liệu này để tung ra các chiêu lừa đảo tinh vi: giả mạo ngân hàng, cơ quan công an, gửi tin nhắn “nợ xấu”, “án rửa tiền”, hoặc phát tán link độc nhằm đánh cắp thêm thông tin. Để đảm bảo an toàn, người dân và khách hàng cần tuân thủ các lưu ý sau:

- Tuyệt đối cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn, email mạo danh ngân hàng, CIC, cơ quan công an…

- Không cung cấp số thẻ ngân hàng, ngày hết hạn, CVV/CVC, OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai trong bất kỳ trường hợp nào.

- Không nhấn vào đường link trong tin nhắn/email lạ, đặc biệt là tệp tin có định dạng *.apk…

- Theo dõi thường xuyên lịch sử giao dịch, nếu phát hiện bất thường, liên hệ ngay Tổng đài Chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

- Để cẩn trọng hơn trước các chiêu trò lừa đảo ngày một tinh vi, người dân có thể thường xuyên kiểm tra bất kỳ đường link nào tại ai.chongluadao.vn để kiểm chứng.

Ngày 12-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC) về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC.

"NHNN đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt"- thông báo của NHNN nêu rõ.

NHNN cho biết đã thường xuyên có chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

"Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật"- NHNN khẳng định.

NHNN cũng khuyến nghị khách hàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...