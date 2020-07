Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bé trai tử vong sau khi mổ tay

Theo cáo cáo của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, qua thăm khám kiểm tra trước khi tiến hành phẫu thuật lấy đinh nẹp tay. Sức khỏe của cháu C. hoàn toàn ổn định, không có tiền sử bệnh lý. 9 giờ 25 phút ngày 14-7, cháu C. được đưa vào phòng để tiến hành gây mê và phẫu thuật. Đến 10 giờ 30 phút, ca phẫu thuật xong, cháu C. được chuyển sang phòng hậu phẫu để theo dõi. Nhưng 5 phút sau, cháu C. có diễn biến nặng, thở yếu, nhịp tim nhanh nhỏ, mạch khó bắt. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện, diễn tiến bệnh rất nặng. Đến 19 giờ cùng ngày, bệnh viện có giải thích với gia đình rồi cho chuyển viện. Sau hơn 4 ngày hôn mê sâu cháu C. đã mấy vào rạng sáng 19-7 tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện tại, gia đình đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu C.