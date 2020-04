6 lợi ích bất ngờ của nước ép me

Những lợi ích của nước ép me bao gồm: ngăn ngừa xơ vữa động mạch, hỗ trợ giảm cân, bảo vệ chống lại các gốc tự do, giảm viêm và nhiều lợi ích khác.



Ngăn ngừa xơ vữa động mạch

Các carotenes và chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nước ép me có thể giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa của cholesterol, giúp tiêu diệt các mảng mỡ tích tụ trong động mạch, do đó làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Hơn nữa, kali trong nước ép me sẽ làm giảm huyết áp và giảm căng thẳng cho tim.

Ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Với lượng vitamin C, carotenoids và các chất dinh dưỡng miễn dịch khác, nước ép me có thể giúp tìm ra các gốc tự do và vô hiệu hóa chúng trước khi chúng có thể làm hỏng hệ thống hoặc gây đột biến, dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Giảm viêm

Nước ép me không những giúp giảm viêm ở khớp và cơ bắp, mà còn trong dạ dày và mạch máu, giúp kích thích lưu thông, ngăn ngừa loét và trào ngược axit khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Tăng cường tiêu hóa

Nước ép me có chất lợi tiểu nhẹ, vì vậy nếu bạn đang đau khổ vì táo bón, đầy hơi hoặc bị chuột rút, một ly ép me vào buổi sáng có thể giúp bình thường hóa đường ruột của bạn.

Giảm cân

Một số enzyme được tìm thấy trong nước ép me có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của protein trong cơ thể, cụ thể là những protein trực tiếp lưu trữ chất béo. Bằng cách ức chế trypsin (enzyme phân giải protein), làm giảm lượng thức ăn dẫn tới việc giảm cân.

Chăm sóc da và tóc

Chất chống oxy hóa và vitamin C có trong nước ép me chống lại các gốc tự do và cũng ngăn ngừa lão hóa sớm. Ngoài ra, nước ép me có thể tăng tốc độ chữa lành và giảm mức độ nghiêm trọng của vết bỏng, và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa và nếp nhăn.

Tác dụng phụ của nước ép me

Nước ép me có một vài tác dụng phụ có thể xảy ra, một trong số đó bao gồm:

Tăng huyết áp: Một số hoạt chất trong nước ép này được biết là gây co mạch, do đó, điều này có thể làm tăng huyết áp và nên tránh ở những người bị tăng huyết áp .

Làm loãng máu: Nước ép me can thiệp vào quá trình đông máu vì nó làm loãng máu. Do đó, không nên dùng cho những người đang sử dụng thuốc chống đông máu, có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn chảy máu và các tình trạng khác.

Gây trào ngược axit và tiêu chảy: Uống quá nhiều có thể gây trào ngược axit và các vấn đề dạ dày khác, chẳng hạn như tiêu chảy, vì nước ép me có tác dụng nhuận tràng, theo Organicfacts.