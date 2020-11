Nên uống gì vào buổi sáng để tốt cho đường ruột?

Có một số loại thức uống nếu uống vào buổi sáng có thể giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Theo The Health Site, những loại thức uống dưới đây sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột nếu uống vào buổi sáng:

Nước nha đam

Nha đam có đặc tính nhuận tràng tốt cho tiêu hóa và giảm khó chịu do hội chứng ruột kích thích. Vì vậy, bắt đầu ngày mới với nước nha đam sẽ tốt sức khỏe đường ruột.



Uống nước nha đam vào buổi sáng sẽ tốt cho tiêu hóa. Ảnh: NV

Trà thì là

Trà thì là có thể giúp thư giãn các cơ và kích thích dòng chảy của mật. Hạt thì là có chứa chất xơ giúp cải thiện sức khỏe của ruột già và ruột kết. Ngoài ra, chúng cũng giúp tăng cường lưu thông máu đến đường tiêu hóa, cải thiện sức khỏe đường ruột. Chính vì vậy, chúng ta nên bắt đầu ngày mới với một tách trà thì là.

Nước chanh

Chanh chứa các chất dinh dưỡng như vitamin C và chất xơ tốt cho sức khỏe đường ruột. Chất chống oxy hóa và vitamin C trong chanh giúp bảo vệ ruột chống lại các gốc tự do và giảm viêm. Đồng thời, chanh cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Nước ấm

Uống nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp giãn nở các mạch máu trong ruột, hỗ trợ tốt quá trình tiêu hóa. Bên cạnh đó, uống nước ấm vào buổi sáng cũng giúp tăng cường chức năng gan và thận.

Nước ép cỏ lúa mì

Uống nước ép cỏ lúa mì trước khi ăn sáng có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho sức khỏe tiêu hóa. Thức uống này có chứa các enzym, giúp cơ thể phân hủy thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, chúng cũng có thể giúp điều trị đầy hơi, chướng bụng, khó chịu ở bụng, táo bón, hội chứng ruột kích thích và các vấn đề tiêu hóa khác.