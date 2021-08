Sáng 26-8, Trang tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết vừa ghi nhận thêm 22 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có một ca cộng đồng, 4 ca sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa và 17 ca đã được cách ly tập trung trước đó.



Lấy mẫu test nhanh miễn phí cho trẻ em ở phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An).

Trong quá trình ngành y tế lấy mẫu sàng lọc cộng đồng cho toàn bộ người dân TP Vinh, phát hiện chị VTH (48 tuổi, nghề nghiệp làm nail) và chị NTS (36 tuổi, buôn bán Chợ Vinh, cùng trú phường Vinh Tân, TP Vinh) dương tính.

Vợ chồng anh BHQ (29 tuổi), chị TTHT (đều là nhân viên Thế giới di động, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) tự cách ly tại nhà từ ngày 18-8. Ngày 20-8, kết quả xét nghiệm vợ chồng anh Q. chị T. âm tính, nhưng nay xét nghiệm cho kết quả cả hai dương tính.

Bà NTN (56 tuổi, làm ruộng ở xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) là F1 của bệnh nhân NKH được công bố trước đó.

Sáng 25-6, bà N. cũng được test nhanh sàng lọc cộng đồng xóm Đồng Tâm cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bà N. được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối 25-8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.127 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương.