Trong nửa tháng, một gia đình mất hai con vì bệnh Whitmore

Thông tin từ Trung tâm Y tế Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn vừa ghi nhận trường hợp tử vong do liên quan đến vi khuẩn whitmore.



Cháu H. khi còn điều trị tại BV. Ảnh: GĐCC

Trường hợp đầu tiên là cháu T.C.V (SN 2014). Ngày 27-10, cháu V. có biểu hiện sốt 38,5 độ C kèm theo đau bụng. Ngày 28-10, V. được gia đình đưa đến BV Nhi Trung ương khám và điều trị. Đến tối 31-10, cháu V. tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn huyết. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cháu V. dương tính với vi khuẩn Burkholderiapseudomallei (vi khuẩn gây ra bệnh whitmore ).



Trường hợp thứ hai là cháu T.Q.H (SN 2018). Cháu H. là em trai ruột của cháu V. Theo lời kể của gia đình, vào ngày 10-11, cháu H. có biểu hiện sốt 38,5 độ C. Đến sáng ngày 11-11, gia đình đưa đến TYT xã Bắc Sơn, sau đó chuyển đến BV Nhi Trung ương. Theo thông tin từ phía gia đình bệnh nhi, bé điều trị tại BV Nhi Trung ương được bốn ngày thì có kết quả xét nghiệm máu dương tính với vi khuẩn Burkholderiapseudomallei. Sau đó, bác sĩ đã tăng thuốc kháng sinh liều cao, nhưng cũng không qua khỏi.



Trước đó, vào tháng 4-2019, chị gái của hai trường hợp nêu trên là cháu T.Q.T (SN 2012) cũng tử vong với dấu hiệu tương tự. Tại BV, cháu T. được các bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm khuẩn huyết hoại tử đường ruột.



Sáng nay, 18-11, PGS.TS Trần Minh Điển (Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương) cho biết, sau khi phát hiện hai trường hợp cùng trong một gia đình tử vong vì bệnh whitmore, bệnh viện đã báo cho cơ quan dịch tễ Hà Nội để tìm hiểu, điều tra.



"Bệnh whitmore không lây lan thành dịch mà khu trú trong một môi trường cố định. Vi khuẩn sống trong bùn, đất, nước. Do đó, để phòng tránh dịch bệnh, người dân cần rửa tay bằng xà phòng, ăn chín, uống sôi, dùng nước sạch", PGS.TS Trần Minh Điển khuyến cáo.