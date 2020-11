Cơ hội để doanh nghiệp SME “lên đời bốn bánh” nhờ VPBank

Nắm bắt nhu cầu này, các ngân hàng đã tung ra nhiều gói cho vay mua ô tô hấp dẫn với sự nhanh nhạy, linh hoạt về thủ tục triển khai.



Nhu cầu tăng đột biến

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), lượng ô tô mới của các thành viên bán ra trong tháng 10 vừa qua đạt 33.254 xe, tăng 6.002 chiếc, tương ứng tăng 22% so với tháng 9; tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt doanh số 25.339 chiếc (tăng 23% so với tháng trước); xe thương mại đạt doanh số 7.528 chiếc (tăng 17%) và xe chuyên dụng có doanh số bán 386 chiếc (tăng 35%).

Các chuyên gia vận tải dự báo, nhu cầu sở hữu ô tô sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian sắp tới, đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán khi các hãng xe tiếp tục giảm giá kích cầu, lượng khách hàng mua xe tăng đột biến khoảng 30% so với những tháng trước đó để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Chìa khóa trao tay, có ngay ô tô chạy Tết



Ngoài mục đích đi lại, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp SME cũng có nhu cầu đầu tư các loại xe tải, xe khách, hay xe chuyên dụng… để vận chuyển, mở rộng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt sau mùa COVID-19. Bên cạnh đó, chiếc ô tô không chỉ đơn thuần để di chuyển, giao dịch mà còn góp phần tăng vị thế của doanh nghiệp khi gặp gỡ đối tác hay đàm phán kinh doanh.



Anh Hữu Tuấn (43 tuổi), chủ doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản tại Vũng Tàu cho biết: “Thời gian qua do tình hình dịch bệnh phức tạp nên việc buôn bán gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ cửa khẩu đã thông quan, hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia dễ dàng hơn nên tôi vừa quyết định đầu tư thêm một chiếc xe để chứa hàng lạnh, tranh thủ dịp cuối năm hàng hóa nhiều, kiếm chút lãi cho anh em công nhân ăn Tết vui vẻ”.

Tuy nhiên, để chi một khoản tiền lớn mua xe không phải là điều đơn giản trong khi giá ô tô hiện nay tại Việt Nam vẫn cao hơn 15%-30% so với các nước trong khu vực. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ ngần ngại, chưa dám đầu tư.

Giải pháp tiếp sức từ ngân hàng

Để đảm bảo tính ổn định về tài chính, phân bổ nguồn lực phù hợp với kế hoạch kinh doanh; doanh nghiệp có thể tìm đến các giải pháp tài chính phù hợp hơn như vay mượn và trả góp.

Theo thống kê từ một số ngân hàng, dịp cuối năm này doanh nghiệp đang được ưu đãi lãi suất gói vay mua ô tô trong thời gian đầu dao động từ 6,9%-11%/năm tùy thời gian vay và thời hạn ưu đãi lãi suất cố định từ 6-12 tháng đầu khoản vay.

Tiêu biểu như tại VPBank, chương trình ưu đãi “Lãi thấp sập sàn - Mua xe dễ dàng” triển khai từ nay đến hết ngày 31-12-2020 dành cho các khách hàng SME có nhu cầu vay vốn mua ô tô để sử dụng và phục vụ kinh doanh. Theo đó, khách hàng SME được hưởng ưu đãi về lãi suất chỉ từ 5,9%/ năm trong 3 tháng; 6,9%/năm trong 6 tháng và 8,3%/năm trong thời gian 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho các khoản vay có kỳ hạn từ 48 tháng trở lên.

Chương trình ưu đãi “Lãi thấp sập sàn - Mua xe dễ dàng” của VPBank



Ngoài ra, khi chọn vay mua ô tô từ VPBank, doanh nghiệp còn được hỗ trợ hạn mức cho vay cao từ 80%-100% giá trị xe thông qua việc thế chấp chính chiếc xe mà khách hàng mua hoặc thế chấp bất động sản. Thời gian cho vay mua ô tô tối đa là 96 tháng.



Cùng với quy trình xét duyệt tinh gọn, xử lý trong ngày (từ 4-8 tiếng), dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, quyết định vay mua ô tô tại thời điểm này chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết vẹn toàn bài toán lợi ích - chi phí, củng cố lợi thế cạnh tranh.

Trao đổi với phóng viên, anh Hữu Tuấn tâm sự, lúc trước nhiều ngân hàng đã chào mời anh sản phẩm cho vay mua ô tô nhưng anh chưa thấy hấp dẫn. Tuy nhiên, khi thấy mức lãi suất ưu đãi VPBank đang áp dụng chỉ từ 5,9%/năm, anh đã đồng ý vay nhờ yếu tố cạnh tranh vượt trội. Hơn nữa, mức lãi suất này vô cùng phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp của anh Tuấn cũng như đại đa số doanh nghiệp SME khác đang cần trợ lực sau cơn khủng hoảng COVID-19 gây ra.