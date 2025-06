Tái thẩm hủy án điều tra lại do người phạm tội khai gian tên 01/06/2025 09:56

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa công bố quyết định tái thẩm vụ án TNQĐ (41 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM, quyết định hủy bản án sơ thẩm ngày 6-5-2021 của TAND tỉnh Đồng Nai để điều tra lại theo đúng quy định.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 12-2018, TNQĐ đã 10 lần hiếp dâm cháu Q (thời điểm xảy ra vụ án 9 tuổi).

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt TNQĐ 20 năm tù về tội hiếp dâm người 16 tuổi.

Sau phiên sơ thẩm, TNQĐ và bị hại không kháng cáo. Bản án có hiệu lực từ ngày 6-6-2021, Đ đi chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM, căn cứ lời khai của TNQĐ và lời khai của bà PTT (mẹ của TNQĐ), đều xác định Đ có tên thật là TQT.

Lời khai này phù hợp kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, kết luận: Điểm chỉ vân tay ngón trỏ phải trên tờ khai CMND mang tên TQT so với điểm chỉ vân tay ngón trỏ phải trên mẫu tài liệu so sánh mang tên TNQĐ do cùng một người in ra...

Từ những cơ sở trên, có đủ căn cứ xác định người thực hiện hành vi phạm tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 20 năm tù có tên thật là TQĐ. Khi phạm tội, người này khai báo gian dối thành tên TNQĐ với các cơ quan và người tiến hành tố tụng tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định, tình tiết mới này làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án sơ thẩm; khi điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng mặc dù đã thực hiện đúng các quy định của BLTTHS nhưng không biết được. Do đó, đây là căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm theo khoản 2 Điều 398 BLTTHS.