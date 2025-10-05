TAND Tối cao hướng dẫn tổng kết chỉ tiêu thi đua về tỷ lệ án huỷ, sửa 05/10/2025 08:39

TAND Tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 716-KH-TANDTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 trong TAND.

Theo đó, các đơn vị, TAND thực hiện thống kê, đánh giá, báo cáo số liệu, tỷ lệ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua theo các văn bản quy định hiện hành của TAND Tối cao về các chỉ tiêu công tác.

Quang cảnh một phiên tòa tại TP.HCM. Ảnh: SM

Các chỉ tiêu thi đua cụ thể cho từng toà

Đáng chú ý, tại văn bản, TAND Tối cao đã hướng dẫn các chỉ tiêu thi đua cụ thể để xem xét.

Đối với các Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao:

- Áp dụng các tiêu chí chấm điểm thi đua tương ứng với chức năng nhiệm vụ mới từ ngày 1-7-2025. Đồng thời tiếp tục áp dụng các tiêu chí chấm điểm thi đua tương ứng đối với những nhiệm vụ từ đầu năm thi đua mà đơn vị tiếp tục phải thực hiện sau ngày 1-7-2025 theo quy định của pháp luật và quy định của TAND Tối cao về chuyển tiếp và tiếp nhận nhiệm vụ.

- Không áp dụng tiêu chí về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (từ 60% trở lên) để chấm điểm thi đua đối với đơn vị theo quy định mới từ ngày 1-7-2025.

Đối với TAND tỉnh, TP được hợp nhất, sáp nhập:

- Áp dụng các tiêu chí chấm điểm thi đua tương ứng với chức năng nhiệm vụ mới từ ngày 1-7-2025. Đồng thời tiếp tục áp dụng các tiêu chí chấm điểm thi đua tương ứng đối với những nhiệm vụ từ đầu năm thi đua mà đơn vị tiếp tục phải thực hiện sau ngày 1-7-2025 theo quy định của pháp luật và quy định của TAND Tối cao về chuyển tiếp và tiếp nhận nhiệm vụ.

- Áp dụng tiêu chí về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (từ 60% trở lên) để chấm điểm thi đua đối với đơn vị theo quy định mới từ ngày 1-7-2025.

Đối với các đơn vị, TAND không thuộc diện hợp nhất, sáp nhập: áp dụng các tiêu chí chấm điểm thi đua theo các văn bản quy định hiện hành của TAND Tối cao.

Bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5%

Cạnh đó, các đơn vị có thêm một hoặc một số chức năng, nhiệm vụ từ ngày 1-7-2025 thì thực hiện đánh giá, chấm điểm theo mục tương ứng trong bảng chấm điểm thi đua. Đối với các đơn vị không còn một hoặc một số chức năng, nhiệm vụ từ ngày 1-7-2025 thì không thực hiện chấm điểm mục tương ứng trong bảng chấm điểm (Ví dụ: tiêu chỉ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm từ ngày 1-7-2025 áp dụng đối với các TAND tỉnh, TP, nhưng không áp dụng đối với các Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao).

Tổng số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan trên tổng số vụ án, vụ việc đã giải quyết, xét xử trong năm không vượt quá 1,5% (không thực hiện chia hai).

Tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành: Tính tỷ lệ chung; đồng thời nêu rõ số lượng, tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án và số lượng, tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo các luật tố tụng.

Về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến: mỗi TAND khu vực tổ chức ít nhất 1 phiên tòa rút kinh nghiệm được truyền hình trực tuyến đến TAND hai cấp trong tỉnh; mỗi TAND cấp tỉnh tổ chức ít nhất 1 phiên tòa rút kinh nghiệm được truyền hình trực tuyến đến TAND hai cấp các tỉnh cùng thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp của một Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao (khuyến khích việc truyền hình trực tuyến các phiên tòa rút kinh nghiệm trong phạm vi cả nước).

Về đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực là nguồn để phát triển thành án lệ: Thực hiện theo Công văn số 100-TANDTC-PC ngày 14-6-2024 của TAND Tối cao, trong đó các Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao, các Vụ Giám đốc kiểm tra TAND Tối cao mỗi đơn vị đề xuất ít nhất 3 bản án, quyết định; TAND tỉnh, TP đề xuất ít nhất 1 bản án, quyết định.

Các quyết định về thi hành án hình sự, quyết định công nhận hòa giải, đối thoại thành được tính trong số lượng, tỷ lệ giải quyết của Thẩm phán, đơn vị khi xét, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, nhưng số liệu này phải được thể hiện trên phần mềm thống kê chung trong hệ thống TAND, được Thủ trưởng đơn vị xác nhận và chịu trách nhiệm.