TAND Tối cao trả lời cử tri về kiến nghị đặt thêm trụ sở TAND khu vực 28/09/2025 07:12

(PLO)- Theo TAND Tối cao, để khắc phục những hạn chế do khoảng cách địa lý và điều kiện đặc thù ở từng địa bàn, TAND Tối cao đã quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử.

TAND Tối cao vừa có Văn bản số 707/TANDTC-VP trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV về việc kiến nghị xem xét, thành lập TAND sơ thẩm khu vực Ayun Pa - Krông Pa - Phú Thiện – la Pa có 02 cơ sở: cơ sở chính đặt trụ sở tại thị xã Ayun Pa (cũ); cơ sở 2 đặt trụ sở tại huyện Krông Pa (cũ).

Cụ thể, TAND Tối cao nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chuyển đến theo Công văn số 1099/UBDNGS15 ngày 29-7-2025.

Theo đó, cử tri cho biết ngày 27-6-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 81/2025/UBTVQH15 về thành lập TAND cấp tỉnh, TAND khu vực, quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của TAND cấp tỉnh, TAND khu vực.

Trong số 14 TAND khu vực tại tỉnh Gia Lai từ ngày 1-7-2025, TAND sơ thẩm khu vực các huyện, thị xã cũ: Ayun Pa - Krông Pa - Phú Thiện - la Pa sẽ đặt trụ sở tại thị xã Ayun Pa (cũ). Tuy nhiên, các xã thuộc huyện Krông Pa (cũ) là các xã miền núi, thuộc khu vực vùng cao, đồng bào dân thiểu số chiếm khoảng 70% dân số, số lượng án giải quyết hằng năm khoảng 300 vụ/năm; đồng thời, khoảng cách từ xã xa nhất đến thị xã Ayun Pa là 75 km.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, thành lập TAND sơ thẩm khu vực Ayun Pa - Krông Pa - Phú Thiện – la Pa có 02 cơ sở: cơ sở chính đặt trụ sở tại thị xã Ayun Pa (cũ); cơ sở 2 đặt trụ sở tại huyện Krông Pa (cũ).

Trả lời cử tri, TAND Tối cao cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, ngành TAND đã tổ chức lại 693 TAND cấp huyện thành 355 TAND khu vực và 63 TAND cấp tỉnh còn 34 đơn vị - tương ứng với các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp.

Ngày 27-5-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, kiện toàn trụ sở làm việc của các Tòa án; theo đó, đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2026 -2031 mỗi TAND cấp tỉnh, TAND khu vực chỉ sử dụng 01 trụ sở duy nhất và được đầu tư xây dựng đảm bảo khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; tránh tình trạng phân tán, chồng chéo trong xử lý công việc.

“Để khắc phục những hạn chế do khoảng cách địa lý và điều kiện đặc thù ở từng địa bàn, TAND Tối cao đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử” – TAND Tối cao nêu rõ.

Trọng tâm là triển khai đồng bộ các giải pháp: tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện và tài liệu tố tụng qua môi trường mạng; cung cấp dịch vụ hành chính tư pháp trực tuyến; tăng cường xét xử trực tuyến bảo đảm công khai, minh bạch; vận hành hiệu quả hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành điện tử, ứng dụng chữ ký số; đồng thời, đầu tư hạ tầng công nghệ đồng bộ để hỗ trợ tối đa cho hoạt động chuyên môn.

Các giải pháp này phù hợp với xu thế cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số quốc gia, góp phần xóa bỏ rào cản về địa lý, nâng cao hiệu lực quản lý; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tiếp cận công lý một cách bình đẳng, nhanh chóng và minh bạch, kể cả ở những địa bàn xa trung tâm.

Đồng thời, TAND Tối cao cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đối với hoạt động của ngành tòa án.