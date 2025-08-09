TAND Tối cao hướng dẫn tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao 09/08/2025 05:00

(PLO)- TAND Tối cao vừa ban hành Công văn số 285/TANDTC-PC giải đáp các vướng mắc của một số TAND trong việc triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND...

Mới đây, TAND Tối cao đã ban hành Công văn số 285/TANDTC-PC về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của các TAND.

Theo đó, TAND Tối cao nhận được phản ánh, vướng mắc của một số TAND về việc thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của TAND trong quá trình triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính...

Trụ sở TAND Tối cao. Ảnh minh họa/PLO

Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, TAND Tối cao hướng dẫn một số vướng mắc. Trong đó, hướng dẫn về tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao.

Cụ thể, trường hợp Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tiếp nhận vụ án, vụ việc đã được TAND Cấp cao thụ lý theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 1-7-2025 mà chưa giải quyết xong thì Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã tiếp nhận vụ án, vụ việc tiếp tục giải quyết (theo điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 225/2025/QH15 ngày 27-6-2025 của Quốc hội; khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐTP ngày 27-6-2025 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao).

TAND Tối cao đưa ra ví dụ: Tòa Phúc thẩm 3 tiếp nhận vụ án, vụ việc do TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị, đã được TAND Cấp cao tại TP.HCM thụ lý theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 1-7-2025 mà chưa giải quyết xong. Trường hợp này, Tòa Phúc thẩm 3 tiếp tục giải quyết vụ án mà không chuyển vụ án, vụ việc nêu trên cho Tòa Phúc thẩm 2 giải quyết.

Trường hợp bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm thì giao hồ sơ vụ án, vụ việc cho TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án, vụ việc đó hoặc TAND cấp tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ của tòa án đó xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp sau đó bản án, quyết định sơ thẩm về vụ án này bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao có thẩm quyền theo lãnh thổ giải quyết (theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2025/TT-TANDTC ngày 30-6-2025 của Chánh án TAND Tối cao).

Trường hợp bản án, quyết định của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm thì do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao có thẩm quyền theo lãnh thổ giải quyết theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2025/TT-TANDTC.

Cạnh đó, có tòa án vướng mắc về xem xét, thẩm định tại chỗ. Theo TAND Tối cao, căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 101 BLTTDS; khoản 1, khoản 2 Điều 88 Luật TTHC thì đại diện UBND cấp xã có mặt khi thẩm phán tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ là Chủ tịch UBND cấp xã (người đại diện theo pháp luật của UBND cấp xã) hoặc người được Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền, phân công; đại diện Công an cấp xã là Trưởng Công an cấp xã hoặc Công an viên do Trưởng Công an cấp xã phân công.

Do đó, trước khi tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, tòa án phải có văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp xã đề nghị cử đại diện UBND cấp xã, Công an cấp xã có mặt khi thẩm phán tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ.