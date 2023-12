(PLO)- Israel chưa bình luận về thông tin trên The New York Times rằng phía Israel đã biết trước rằng Hamas có khả năng tấn công sang từ 1 năm trước khi cuộc tấn công xảy ra ngày 7-10.

Ngày 1-12, tờ The New York Times đưa tin rằng phía Israel đã biết trước rằng Hamas có khả năng tấn công sang Israel từ hơn 1 năm trước khi vụ tấn công thực sự xảy ra ngày 7-10.

Xe cộ bốc cháy ở TP Ashkelon (Israel) sau khi trúng rocket phóng từ Dải Gaza hôm 7-10. Ảnh: Ilan Rosenberg/REUTERS.

Theo The New York Times, các quan chức Israel có trong tay kế hoạch tác chiến dài 40 trang của Hamas với tên gọi mật là "Bức tường Jericho". Tài liệu này trình bày chi tiết về kế hoạch tấn công của Hamas nhằm vào các cộng đồng người Do Thái ở miền nam Israel.

Không rõ làm thế nào Israel có được kế hoạch tấn công của Hamas. Tuy nhiên, bài báo nói rằng tài liệu này có thể đã được dịch từ tiếng Ả Rập.

Nhiều quan chức quân sự và tình báo Israel đã xem qua tài liệu này, mặc dù vẫn không rõ liệu Thủ tướng Benjamin Netanyahu hoặc các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Israel đã xem qua hay chưa, theo The New York Times.

Tài liệu dự đoán rằng Hamas sẽ bắn phá Israel bằng rocket, sử dụng máy bay không người lái (UAV) để vô hiệu hóa khả năng giám sát và an ninh của Israel tại bức tường biên giới, đồng thời kiểm soát các cộng đồng và căn cứ quân sự phía nam.

Tài liệu kế hoạch tác chiến này đã phản ánh chính xác cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10. Tuy nhiên, bài báo cho biết các quan chức Israel đã bác bỏ tài liệu này vì cho rằng điều này khó có thể xảy ra trong thực tế.

Theo The New York Times, Hamas đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công này vô cùng tỉ mỉ.

Một tháng trước khi cuộc tấn công xảy ra, Hamas đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó ghi lại cảnh các chiến binh Hamas đã làm nổ tung một mô hình cổng biên giới, dùng xe bán tải quét qua và dùng súng tự động để bắn vào các mục tiêu bằng giấy hình con người.

Trong video, Hamas đã phá hủy bức tường của mô hình tháp bê tông và ăng-ten liên lạc, giống hệt những gì đã xảy ra vào ngày 7-10.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin rằng các quan chức quân sự nước này đã phớt lờ lời cảnh báo từ những nữ nhân viên tuần tra biên giới rằng họ đã chứng kiến ​​cảnh Hamas chuẩn bị cho cuộc tấn công. Theo những nữ nhân viên này, họ đã nhìn thấy UAV của Hamas đang cố gắng phá hủy các camera biên giới của Israel trước cuộc tấn công.

Lực lượng Phòng vệ Israel không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về thông tin từ The New York Times, chỉ cho biết "hiện đang tập trung vào việc loại bỏ mối đe dọa từ Hamas".

Ngày 7-10, Hamas nã hàng ngàn quả rocket vào lãnh thổ Israel, cho các chiến binh Hamas đột kích sang Israel. Cuộc tấn công này đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt cóc và đưa đến Gaza.

Để đáp trả, trong ngày 7-10 quân đội Israel đã bắn 150 quả đạn pháo vào một số điểm dân cư Palestine trên Dải Gaza. Giới chức Palestine cho biết các đợt tấn công đáp trả của Israel ngày 7-10 khiến 232 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương.

Xung đột Israel-Hamas bùng phát từ sự kiện đó và kéo dài gần 2 tháng chưa có dấu hiệu kết thúc. Chiến sự diễn ra phần lớn ở Dải Gaza với thương vong rất lớn, với khoảng 14.800 người chết và hàng chục ngàn người bị thương.

TẤN THẠCH