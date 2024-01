(PLO)- Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai nhận định rằng nguy hiểm nhất là tình trạng các loại tội phạm "núp bóng" các doanh nghiệp để hoạt động.

Nguy hiểm loại tội phạm 'núp bóng' các doanh nghiệp

Nhận định về tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai là địa bàn rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đứng thứ 5 trên toàn quốc về các loại tội phạm. Tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức trong những năm qua cũng rất nhức nhối.

“Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, được sự hỗ trợ rất lớn của lực lượng Bộ Công an... có thể khẳng định đến nay trên địa bàn tỉnh không còn tồn tại loại tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi theo kiểu xã hội đen”, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói thêm.

Ông cũng cho biết thời gian tới sẽ tập trung giải quyết vấn đề nhóm tội phạm nhen nhóm, bộc phát từ thanh thiếu niên hư, tội phạm đường phố để triệt mầm mống, nguy cơ băng nhóm xã hội đen sau này.

Nhận diện về tình hình trên địa bàn, tướng Quang bày tỏ lo ngại về tình trạng tội phạm "núp bóng" doanh nghiệp để hoạt động, tội phạm "tín dụng đen" ở những nơi tập trung đông công nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Xử lý tội phạm không có vùng cấm

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023, công tác phòng, chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, không bỏ sót, bỏ lọt tội phạm. Kết quả này đến từ các giải pháp đồng bộ, trong đó có bốn cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và phát huy hiệu quả tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ các lực lượng 161.

Với các giải pháp này, năm qua, lượng công an trên địa bàn đã triệt phá, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm. Kết quả là phòng ngừa từ xa, không để hình thành, phát sinh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai). Ảnh: VH.

Công tác điều tra, khám phá làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm được cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân đánh giá cao. Trong năm, các loại tội phạm được kéo giảm 36,6% so với năm 2022.

Công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh. Tập trung triệt xóa nhiều đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia với quy mô lớn.

Với tội phạm lĩnh vực kinh tế, chức vụ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang khẳng định đã thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của Bộ Công an “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Do đó công an đã xác minh, điều tra làm rõ nhiều sai phạm, vi phạm liên quan đến các lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm như: tài chính; bất động sản; đăng kiểm xe cơ giới; đào tạo dạy nghề, sát hạch lái xe; y tế; bảo hiểm xã hội... Triệt phá nhiều đường dây buôn bán, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu có quy mô lớn.

Trong năm 2023, công an phát hiện 406 vụ, xử lý 498 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế. Đã phát hiện, điều tra làm rõ, khởi tố 41 vụ, bắt xử lý 95 bị can về tham nhũng, chức vụ.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị lực lượng công an tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm đường phố, tội phạm cướp, cướp giật, các tụ điểm tệ nạn xã hội; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Vũ Hội