Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nghỉ hưu 02/06/2025 21:47

(PLO)- Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nghỉ hưu từ ngày 1-6-2025; Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được giao phụ trách Công an tỉnh đến khi kiện toàn chức danh giám đốc.

Ngày 2-6, Công an tỉnh Gia Lai đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai từ ngày 1-6-2025.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa cho Thiếu tướng Rah Lan Lâm (bên trái) và Đại tá Phạm Hữu Trường (bên phải). Ảnh: CA.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm năm nay 59 tuổi, dân tộc Jrai, quê huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tháng 6-2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Rah Lan Lâm từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phụ trách lĩnh vực an ninh, Trưởng Công an huyện Ia Pa, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03)…

Thiếu tướng Rah Lan Lâm.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Quá trình công tác lập nhiều thành tích, như: đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, FULRO lưu vong, “Tin lành Degar”, đấu tranh xóa bỏ vấn nạn “tà đạo Hà Mòn”… Thời gian gần đây lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố quyết của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phụ trách Công an tỉnh từ ngày 1-6-2025 cho đến khi có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.