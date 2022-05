Theo Eat This, Not That, khi nói đến cân nặng, điều quan trọng hơn cần chú ý là một loại chất béo được gọi là mỡ nội tạng , nằm xung quanh vùng dạ dày của bạn. Đây được mệnh danh là loại chất béo "nguy hiểm" vì nó phát triển xung quanh các cơ quan của bạn và có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh.

Do đó, quản lý chất béo nội tạng khi bạn già đi có thể là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh liên quan đến tuổi tác. Dưới đây là một số thói quen ăn uống để giảm mỡ bụng và chậm lão hóa:

Uống nhiều nước trong ngày

Uống đủ nước là chìa khóa cho mọi khía cạnh sức khỏe. Nếu không uống đủ nước, bạn có thể gặp phải những điều như cáu kỉnh, cảm thấy đói hơn, các vấn đề về bàng quang, các vấn đề về tim và thận, và thiếu năng lượng,...

Vì vậy, khi bạn đang tìm cách áp dụng một số thói quen lành mạnh hơn, hãy bắt đầu với lượng nước của bạn.

Janet Coleman của The Consumer Mag, cho biết: “Uống nước có thể giúp bạn no lâu và ăn ít hơn, nó cũng giúp giữ cho làn da trông trẻ và khỏe mạnh bằng cách thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Ăn nhiều rau hơn

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh để làm chậm quá trình lão hóa, bạn không thể bỏ qua các loại rau củ.

Coleman cho biết: “Rau rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ, tất cả đều giúp bạn trẻ và khỏe mạnh. Bạn nên bao gồm rau trong mỗi bữa ăn khi có thể, vì chúng chứa ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng. Nên ăn nhiều loại rau như bông cải xanh, cải xoăn, rau bina, ớt, cà chua, cà rốt và hành tây thay vì chỉ ăn một loại."

Ăn sáng lành mạnh mỗi ngày

Mặc dù một số người có thể vô tình bỏ qua khi họ bận rộn, nhưng bữa sáng là một trong những phần quan trọng nhất trong ngày.

“Ăn một bữa vào buổi sáng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, do đó bạn ít có xu hướng nghiện đồ ăn vặt vào cuối ngày. Nếu có thời gian, hãy đảm bảo rằng bạn ăn sáng trong vòng một giờ sau khi thức dậy, vì điều này sẽ giúp cơ thể bạn có đủ thời gian để tiêu hóa trước cuộc gặp đầu tiên trong ngày của bạn”, Coleman cho biết.

Ăn ít thịt đỏ

Mặc dù thịt đỏ ở mức độ vừa phải là được, nhưng ăn với số lượng lớn theo thời gian có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa một cách đáng kể.

Thịt đỏ chứa chất béo bão hòa làm tăng mức cholesterol trong máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và ung thư nếu ăn thường xuyên theo thời gian.

Thay vì thịt đỏ, hãy thử thịt gà hoặc cá, là những nguồn protein nạc hơn thịt đỏ. Ăn ít thịt đỏ cũng sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư ruột kết, theo Eat This, Not That.