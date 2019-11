Bi hài chuyện buôn lậu né bộ đội biên phòng

Biên phòng An Giang đánh án ma túy Bí mật thực hiện chuyên án 721C của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, vào sáng 29-4-2019, tại khu vực kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình, Đội đặc nhiệm Phòng PCMT&TP phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt quả tang Trần Văn Bài (54 tuổi, An Giang), thu giữ nhiều ma túy đá (ảnh). Một vụ khác, ngày 13-4-2019, tại bến đò Đồng Ky (An Giang), lực lượng C04 Bộ Công an phối hợp cùng BĐBP An Giang và nhiều lực lượng bắt một vụ vận chuyển ma túy bằng ô tô. Tang vật thu giữ gồm 26,6 kg ma túy các loại (trong đó có hơn 18 kg ma túy đá). Ngay trong đêm 13-4, các lực lượng chức năng bắt thêm bốn người, thu giữ 1 kg ketamin và 6.500 viên ma túy tổng hợp.